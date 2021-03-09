Олімпійські ігри в Японії можуть пройти без іноземних глядачів, — ЗМІ

Через пандемію COVID-19, японський уряд вже нібито наступного тижня ухвалить рішення про проведення Літніх ігор без гостей з інших країн.

Японський уряд нібито ухвалив рішення про проведення Олімпіади без гостей з інших країн. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на власні джерела в уряді.

Тепер влада Японії проведе онлайн-переговори з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб узгодити проведення Олімпіади без глядачів із зарубіжжя. Причиною такого рішення може бути поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня.

За даними видання, якщо таке рішення дійсно ухвалять, то економіка Японії не зможе відновлюватися на тому рівні, як планувалося раніше. Очікувалося, що Олімпіаду відвідають до 9 млн осіб (такі цифри озвучувалися ще до перенесення Літніх ігор на 2021 рік). Нині ж називають приблизно 1-5 мільйонів іноземців, які, можливо, відвідають країну.

У разі ухвалення рішення про проведення ігор без іноземців, організаторам потрібно буде вирішити, як відшкодувати збитки людям. А також, що робити з тими, кого запросили на ігри комерційні спонсори Олімпіади.

"Ми дійсно хотіли б, щоб люди з усього світу прийшли на стадіон, але поки ситуація з медициною в Японії не ідеальна, це може стати проблемою для відвідувачів з інших країн", — заявила президентка японського комітету Олімпійських ігор Сейко Хашиміто.

Раніше влада дозволила гостям з інших країн, в яких ситуація з коронавірусом стабільна, не проходити 2-тижневу ізоляцію і користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті заявляли, що Олімпіада 2021 відбудеться за будь-якої коронавірусної погоди. За даними опитування, що проводилося в Японії, більшість населення не хоче, щоб Олімпійські ігри проходили цього літа.

Зазначимо, Олімпійський вогонь повезе найстаріша мешканка планети 118-річна Кане Танака.