Илон Маск показал свою семью на фоне пока несуществующего города Starbase (фото)
Миллиардер не часто балует подписчиков личными снимками.
Основатель Tesla SpaceX Илон Маск опубликовал семейное фото со своей девушкой, канадской певицей Граймс и 10-месячным сыном X AE A-XII. Снимком он поделился в Twitter.
Из всех троих в кадре Илон получился самый суровый. Его сын сосредоточенно рассматривает букет цветов, который ему протягивает мать. Оба взрослых – в солнцезащитных очках.
"Старбейз, Техас", – подписал фотографию бизнесмен.
Именно так будет называться новый город, о строительстве которого Маск объявил несколькими днями ранее. По информации издания Business Insider, город Starbase Маск хочет построить, включив в него деревню Бока-Чика, где базируется космодром компании SpaceX. С 2014 года там разрабатываются и тестируются прототипы ракеты Starship.
Ранее Маск уже делился снимком мальчика с необычным именем. Он опубликовал кадр, где изображен разговаривающим по телефону с сыном на руках. Малыш тянет его за воротник футболки. X AE A-XII – шестой ребенок миллиардера. В предыдущем браке у него родились пятеро сыновей – двое близнецов и тройня. Для его девушки Граймс Экс Эш Эй Твелв – первенец.