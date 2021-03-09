Ілон Маск показав свою сім'ю на фоні поки неіснуючого міста Starbase (фото)

Мільярдер не часто балує підписників особистими знімками.

Засновник Tesla SpaceX Ілон Маск опублікував сімейне фото зі своєю дівчиною, канадською співачкою Граймс і 10-місячним сином X AE A-XII. Знімком він поділився у Twitter.

З усіх трьох у кадрі Ілон вийшов найсуворішим. Його син зосереджено розглядає букет квітів, який йому простягає мати. Обидва дорослих — у сонцезахисних окулярах.

"Старбейз, Техас", — підписав фотографію бізнесмен.

[ + – ] Ілон Маск із сім'єю на місці майбутнього міста Фото: Twitter/Elon Musk

Саме так називатиметься нове місто, про будівництво якого Маск оголосив кілька днів тому. За інформацією видання Business Insider, місто Starbase Маск хоче побудувати, включивши в нього село Бока-Чика, де базується космодром компанії SpaceX. З 2014 року там розробляються і тестуються прототипи ракети Starship.

Раніше Маск уже ділився знімком хлопчика з незвичайним ім'ям. Він опублікував кадр, де розмовляє по телефону із сином на руках. Малюк тягне його за комір футболки. X AE A-XII — шоста дитина мільярдера. У попередньому шлюбі в нього народилися п'ятеро синів — двоє близнюків і трійня. Для його дівчини Граймс Екс Еш Ей Твелв — первісток.