Оппозиция Армении заблокировала парламент и требует отставки Пашиняна (фото, видео)

Оппозиция призвала граждан 10 марта не идти на работу, а прибыть к месту проведения акции неповиновения. Они хотят, чтобы именно в этот день премьер ушел в отставку.

Сторонники оппозиции Армении, принимающие участие в акциях протеста в последние дни, заблокировали входы в здание парламента страны и обещают освободить их только после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян объявит о своем уходе с занимаемой должности. Как во вторник, 9 марта, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на одного из организаторов акции Ишхана Сагателяна, главе правительства следует явиться к законодательному органу 10 марта в 12.00 по местному времени, написать заявление об отставке и объявить досрочные парламентские выборы.

"Если придет [в парламент] с этой повесткой, мы откроем дорогу", — сказал Сагателян.

На этот момент протестующие перекрыли входы в Национальное собрание с проспекта Баграмяна и улицы Демичрян и установили там палатки.

Ранее протестующие перекрыли входы в Национальное собрание как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

В свою очередь, сам Пашинян сообщил журналистам, что не намерен следовать выдвинутому ему ультиматуму, поскольку считает заявления о выборах "очередной ложью".

В это же время оппозиция готова разблокировать парламент исключительно на своих условиях.

Как сообщает АМИ "Новости – Армения", оппозиция призвала граждан не идти с утра на работу, а прийти к месту проведения акции неповиновения на проспекте Баграмяна.

Фото: Sputnik Армения

До этого армянский премьер заявлял о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году. Условием для такого сценария он называл согласие оппозиционеров. Он также заявлял о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.

Власти хотят подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. В этом случае он сможет распустить парламент и провести внеочередные выборы, сохранив свой пост. До этого вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.

Оппозиционно настроеные армяе начали выходить на акции после того, как Пашинян заявил о неисправности российских "Искандеров", которые находятся на вооружении армии, во время конфликта с Азербайжаном в Нагорном Карабахе.

Некоторое время спустя премьер объяснил это свое заявление, повлекшее резкую реакцию, тем, что его самого дезинформировали.

В свою очередь, заместитель начальника генерального штаба страны Тиран Хачатрян подверг насмешкам Пашиняна. Реакцией стала отставка Хачатряна. С предложением уйти в отставку Пашинян обратился и к начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, но тот отказался, в то время как президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ.

Фото: РИА Новости

И хотя на словах причиной отказа подписи документа президентом было его несоответствие Основному закону страны, проект указа глава государства так и не направил в Конституционный суд, а это предполагает автоматическую отставку военачальника.

3 марта в Генштабе заявили, что Гаспарян еще не менее восьми дней будет оставаться на занимаемой должности.

В ответ на требование Пашиняна уволить начальство Генштаба, вооруженные силы страны, в свою очередь, потребовали отправить в отставку премьер-министра.

В этом контексте сторонники оппозиции возвели баррикады в столице и разбили рядом с парламентом палаточный лагерь. Вести какие-либо переговоры с властью и вести дискуссию о возможном сохранении Пашиняна на занимаемой должности они не намерены.

Напомним, протесты в Армении регулярно вспыхивают с ноября 2020 года из-за соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. По договоренностям, под контроль азербайджанцев перешла часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в том числе стратегически важный город Шуши. Протестующие обвиняют премьера в предательстве армянского народа и поражении в войне за Нагорный Карабах. Как заявил сам Пашинян, у правительства не было другого выхода, чтобы остановить кровопролитный вооруженный конфликт и избежать новых жертв.

Так, 25 февраля в Ереване начались массовые протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее стало известно, что у премьер-министра Армении Пашиняна украли паспорт во время протестов. Предполагается, что документ стащили люди, которые ворвались в здание правительства 10-го ноября 2020 года, после подписания мирного соглашения по НКР. Помимо Никола Пашиняна, дипломатических паспортов лишились еще 14 человек, в тот же день МИД их аннулировал. В ночь на 10 ноября протестующиеразгромили здания правительства, парламента, а также личный особняк премьер-министра в Ереване.