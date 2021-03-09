Опозиція Вірменії заблокувала парламент і вимагає відставки Пашиняна (фото, відео)

Опозиція закликала громадян 10 березня не йти на роботу, а прибути до місця проведення акції непокори. Вони хочуть, щоб саме в цей день прем'єр пішов у відставку.

Прихильники опозиції Вірменії, які беруть участь в акціях протесту в останні дні, заблокували входи до будівлі парламенту країни й обіцяють звільнити їх тільки після того, як прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян оголосить про свій відхід із займаної посади. Як у вівторок, 9 березня, повідомило "РІА Новини" з посиланням на одного з організаторів акції Ішхана Сагателяна, главі уряду слід з'явитися до законодавчого органу 10 березня о 12:00 за місцевим часом, написати заяву про відставку й оголосити дострокові парламентські вибори.

"Якщо прийде [у парламент] з цим порядком, ми відкриємо дорогу", — сказав Сагателян.

На цей момент учасники протесту перекрили входи в Національні збори з проспекту Баграмяна і вулиці Демічрян і встановили там намети.

Раніше протестувальники перекрили входи в Національні збори як з проспекту Баграмяна, так і з вулиці Демірчян, встановивши там додаткові намети.

Зі свого боку, власне Пашинян повідомив журналістам, що не має наміру підкорюватися висунутому йому ультиматуму, оскільки вважає заяви про вибори "черговою брехнею".

У цей же час опозиція готова розблокувати парламент виключно на своїх умовах.

Як повідомляє АМІ "Новини — Вірменія", опозиція закликала громадян не йти з ранку на роботу, а прийти до місця проведення акції непокори на проспекті Баграмяна.

Фото: Sputnik Армения

До цього вірменський прем'єр заявляв про готовність провести позачергові парламентські вибори в 2021 році. Умовою для такого сценарію він називав згоду опозиціонерів. Він також заявляв про намір зустрітися з главами опозиційних партій для обговорення цього питання.

Влада хоче підписати з парламентською опозицією меморандум із зобов'язаннями не висувати своїх кандидатів на пост прем'єра після відставки Пашиняна. У цьому випадку він зможе розпустити парламент і провести позачергові вибори, зберігши свій пост. До цього віце-прем'єр Вірменії Тигран Авінян пропонував опозиції підписати меморандум про позачергові вибори.

Опозиційно налаштовані вірмени почали виходити на акції після того, як Пашинян заявив про несправність російських "Іскандерів", які знаходяться на озброєнні армії, під час конфлікту з Азербайжаном у Нагірному Карабасі.

Деякий час по тому прем'єр пояснив цю свою заяву, що спричинила різку реакцію, тим, що його самого дезінформували.

Зі свого боку, заступник начальника генерального штабу країни Тиран Хачатрян піддав глузуванням Пашиняна. Реакцією стала відставка Хачатряна. З пропозицією піти у відставку Пашинян звернувся і до начальника Генштабу Оніка Гаспаряна, але той відмовився, в той час як президент Армен Саркісян відмовився підписувати відповідний указ.

Фото: РИА Новости

І хоча на словах причиною відмови підпису документа президентом була його невідповідність Основному закону країни, проект указу глава держави так і не надіслав до Конституційного суду, а це передбачає автоматичну відставку воєначальника.

3 березня в Генштабі заявили, що Гаспарян ще не менше восьми днів залишатиметься на займаній посаді.

У відповідь на вимогу Пашиняна звільнити начальство Генштабу, Збройні сили країни, зі свого боку, вимагають відправити у відставку прем'єр-міністра.

У цьому контексті прихильники опозиції звели барикади в столиці та розбили поряд із парламентом наметовий табір. Вести будь-які переговори з владою і вести дискусію про можливе збереження Пашиняна на займаній посаді вони не мають наміру.

Нагадаємо, протести у Вірменії регулярно спалахують з листопада 2020 року через угоду з припинення військових дій в Нагірному Карабаху, підписаного Вірменією, Азербайджаном і Росією. За домовленостями, під контроль азербайджанців перейшла частина невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, зокрема стратегічно важливе місто Шуші. Протестувальники звинувачують прем'єра в зраді вірменського народу й ураженні у війні за Нагірний Карабах. Як заявив власне Пашинян, в уряду не було іншого виходу, щоб зупинити кровопролитний збройний конфлікт та уникнути нових жертв.

Так, 25 лютого в Єревані почалися масові протести проти прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Раніше стало відомо, що у прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна вкрали паспорт під час протестів. Передбачається, що документ поцупили люди, які увірвалися в будівлю уряду 10-го листопада 2020 року, після підписання мирної угоди щодо НКР. Крім Нікола Пашиняна, дипломатичних паспортів позбулися ще 14 осіб, у той же день МЗС їх анулював. У ніч на 10 листопада протестувальники розгромили будівлі уряду, парламенту, а також особистий маєток прем'єр-міністра в Єревані.