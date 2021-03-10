Роскомнадзор ограничивает скорость работы Twitter в РФ из-за "противоправного контента"

Чиновники насчитали в социальной сети более трех тысяч материалов с информацией, запрещенной в России.

Скорость работы Twitter решили снизить для всех мобильных и 50% стационарных устройств по всей Российской Федерации с 10 марта. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила на официальном сайте.

Российский регулятор отмечает, что принял меры "по защите российских граждан от влияния противоправного контента", который социальная сеть не удаляет с 2017 года. По подсчетам Роскомнадзора, состоянием на 10 марта в Twitter насчитываются "3168 материалов с запрещенной информацией", в том числе с призывами к совершению самоубийств, информацией об употреблении наркотиков и детской порнографией.

Как подчеркнула пресс-служба, замедление работы станет первым этапом борьбы с соцсетью. Если администрация Twitter не удалит упомянутый контент, Роскомнадзор обещает принять более жесткие меры, вплоть до полной блокировки в России.

"Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года", — идет речь в сообщении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор и Генепрокуратура заблокировали в России сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, причиной назвали информацию о коронавирусе в оккупированных районах Донбасса.

"Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", — отметил украинский министр Алексей резников. Именно он сообщал, что Украина обратится в международные суды и потребует дать правовую оценку вакцинации жителей ОРДЛО российским "Спутником V".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит штрафовать владельцев информационных ресурсов за игнорирование предупреждения о противоправных действиях, например, о блокировке аккаунтов россиян. Такие санкции грозят Twitter, Facebook и YouTube и другим сервисам. Штраф составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 200 до 400 тыс. рублей, для юрлиц – от 600 до 1000 тыс. рублей, при повторном нарушении сумма увеличивается.