Роскомнагляд обмежує швидкість роботи Twitter в РФ через "протиправний контент"

Чиновники нарахували в соціальній мережі більше трьох тисяч матеріалів з інформацією, забороненої в Росії.

Швидкість роботи Twitter вирішили знизити для всіх мобільних і 50% стаціонарних пристроїв по всій Російській Федерації з 10 березня. Про це прес-служба Роскомнагляду повідомила на офіційному сайті.

Російський регулятор зазначає, що вжив заходів "щодо захисту російських громадян від впливу протиправного контенту", який соціальна мережа не видаляє з 2017 року. За підрахунками Роскомнагляду, станом на 10 березня в Twitter нараховуються "3 168 матеріалів із забороненою інформацією", зокрема із закликами до скоєння самогубств, інформацією про вживання наркотиків і дитячою порнографією.

Як підкреслила прес-служба, уповільнення роботи стане першим етапом боротьби із соцмережею. Якщо адміністрація Twitter не видалить згаданий контент, Роскомнагляд обіцяє вжити більш жорстких заходів, аж до повного блокування в Росії.

"Останнім яскравим прикладом стало демонстративне ігнорування вимог регулятора (на відміну від інших соціальних мереж Twitter не видалив матеріали) про видалення закликів до неповнолітніх про вчинення масового суїциду 3 березня 2021 року", — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Роскомнагляд і Генепрокуратура заблокували в Росії сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, причиною назвали інформацію про коронавірус в окупованих районах Донбасу.

"Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за поширення правди", — зазначив український міністр Олексій Резніков. Саме він повідомляв, що Україна звернеться до міжнародних судів і вимагатиме дати правову оцінку вакцинації жителів ОРДЛО російським "Супутником V".

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволить штрафувати власників інформаційних ресурсів за ігнорування попередження про протиправні дії, наприклад, про блокування аккаунтів росіян. Такі санкції загрожують Twitter, Facebook, YouTube та інших сервісів. Штраф становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб — від 200 до 400 тис. рублів, для юросіб — від 600 до 1 000 тис. рублів, за умов повторного порушення сума збільшується.