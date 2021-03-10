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Илон Маск разбогател на рекордные 25 млрд долларов в сутки

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Фото: thedetroitbureau.com

Первые десять миллиардеров по приросту состояния в этот день вместе разбогатели на 54 млрд долларов, все они из технологической индустрии.

Илон Маск достиг нового рубежа: оценка его состояния выросла на рекордные 25 млрд долларов за один день. Это стало возможным благодаря росту курса акций компании Tesla на 20%. Этот прирост самый большой за последние 13 месяцев. В результате состояние Маска, основателя и основного владельца Tesla, достигло 174 млрд долларов. Он до минимума сократил отставание от Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире по версии Bloomberg.

Первые десять миллиардеров по приросту состояния в этот день вместе разбогатели на 54 млрд долларов, все они из технологической индустрии.

После трех недель падений, в результате которых индекс Nasdaq 100 упал на 11% с пикового значения, акции технологических компаний США 9 марта устроили звездное ралли, которое подняло почти всех участников индекса. Рост акций Amazon прибавил Безосу 6 млрд долларов, в результате чего его капитал вырос до 180 млрд долларов, Колин Хуанг из китайской торговой онлайн-платформы Pinduoduo Inc. прибавил почти столько же.

Маск и Безос борются за первое место в индексе миллиардеров Bloomberg с тех пор, как основатель Tesla стал лидером в январе, когда его состояние достигло 209 млрд долларов.

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Но еще на прошлой неделе ситуация была обратной. На фоне общего падения фондового рынка акции Tesla подешевели на 11,5%. В результате состояние Маска, которому принадлежит почти 18% акций Tesla, уменьшилось на 27 млрд долларов, до 157 млрд долларов.

Акции Tesla выросли на 743% в 2020 году, в результате чего компания заняла 5-е место в списке самых ценных компаний на фондовом рынке. И акции продолжили расти в первые недели 2021 года, прибавив еще 25% до рекордно высокого уровня в 883,9 доллара 26 января. Но с тех пор акции потеряли почти треть своей стоимости.

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В пятницу, 5 марта торги закрылись ниже 600 долларов за акцию впервые с начала декабря. Акции упали еще на 3% на премаркете в понедельник.

Напомним, вероятной причиной взрыва ракеты SpaceX Starship SN10 стала утечка гелия в двигатель во время приземления. Об этом во вторник, 9 марта сообщил в Twitter основатель компании Илон Маск.

Маск опубликовал семейное фото со своей девушкой, канадской певицей Граймс, и 10-месячным сыном X AE A-XII.