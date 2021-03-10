Ілон Маск розбагатів на рекордні 25 млрд доларів за добу

Перші десять мільярдерів за приростом статків у цей день разом розбагатіли на 54 млрд доларів, усі вони з технологічної індустрії.

Ілон Маск досяг нового рубежу: оцінка його статків зросла на рекордні 25 млрд доларів за один день. Це стало можливим завдяки зростанню курсу акцій компанії Tesla на 20%. Цей приріст найбільший за останні 13 місяців. Зрештою статки Маска, засновника й основного власника Tesla, досягли 174 млрд доларів. Він до мінімуму скоротив відставання від Джеффа Безоса, найбагатшої людини в світі за версією Bloomberg.

Перші десять мільярдерів за приростом статків у цей день разом розбагатіли на 54 млрд доларів, усі вони з технологічної індустрії.

Після трьох тижнів падінь, унаслідок яких індекс Nasdaq 100 впав на 11% із пікового значення, акції технологічних компаній США 9 березня влаштували зоряне ралі, яке підняло майже всіх учасників індексу. Зростання акцій Amazon додав Безос 6 млрд доларів, унаслідок чого його капітал зріс до 180 млрд доларів, Колін Хуанг із китайської торгової онлайн-платформи Pinduoduo Inc. додав майже стільки ж.

Маск і Безос борються за перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg із тих пір, як засновник Tesla став лідером у січні, коли його статки сягнули 209 млрд доларів.

Але ще минулого тижня ситуація була зворотною. На тлі загального падіння фондового ринку акції Tesla подешевшали на 11,5%. Унаслідок статки Маска, якому належить майже 18% акцій Tesla, зменшилася на 27 млрд доларів, до 157 млрд доларів.

Акції Tesla виросли на 743% в 2020 році, унаслідок чого компанія посіла 5-е місце в списку найбільш цінних компаній на фондовому ринку. Й акції продовжили зростати в перші тижні 2021 року, додавши ще 25% до рекордно високого рівня в 883,9 долари 26 січня. Але з тих пір акції втратили майже третину своєї вартості.

У п'ятницю, 5 березня торги закрилися нижче 600 доларів за акцію вперше з початку грудня. Акції впали ще на 3% на премаркеті в понеділок.

Нагадаємо, ймовірною причиною вибуху ракети SpaceX Starship SN10 став витік гелію в двигун під час приземлення. Про це у вівторок, 9 березня повідомив у Twitter засновник компанії Ілон Маск.

Маск опублікував сімейне фото зі своєю дівчиною, канадською співачкою Граймс, і 10-місячним сином X AE A-XII.