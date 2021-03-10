Самолет Air France совершил экстренную посадку из-за буйного пассажира (видео)

Мужчина "критиковал" Иисуса Христа и угрожал расправиться с бортпроводником

Авиалайнер компании Air France вынужден был прервать свой рейс и совершить экстренную посадку в Болгарии в связи с тем, что один из пассажиров вел себя агрессивно, выкрикивал комментарии об Иисусе, а также угрожал физической расправой бортпроводнику.

Как сообщает Mirror, ЧП случилось на борту самолета, следовавшего по маршруту в Нью-Дели (Индия) из Ганы через Париж (Франция).

Издание пишет, что один из пассажиров устроил дебош почти сразу после вылета из французской столицы. Мужчина неприлично высказывался об Иисусе Христе, говоря, что тот "должен уйти", также пассажир стучал в дверь кабины пилотов и угрожал физической расправой бортпроводнику.

На кадрах видно, как пассажира пытаются утихомирить, однако тот не реагирует на замечания бортпроводников и пассажиров. Экипаж лайнера принял решение совершить аварийное приземление в Софии (столица Болгарии).

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в создании угрозы безопасности полетов, в случае, если вина пассажира будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

[ + – ] Происшествие на борту самолета Air France

Напомним, 5 марта в Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон самолета авиакомпании Iran Air Fokker 100. По словам военных, самолет вылетел после 10-минутной задержки из аэропорта города Ахваз в город Мешхед. Самолет экстренно посадили в аэропорту города Исфахан в центральной части Ирана, злоумышленник задержан.

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Фокус писал о том, что в штате Колорадо, в США у пассажирского самолета Boeing 777-200 во время полета загорелся двигатель. Самолет совершал рейс из аэропорта Денвера на Гавайи в Гонолулу, но после взлета у самолета загорелся правый двигатель. На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. Ситуация завершилась благополучно, никто не пострадал.