Літак Air France здійснив екстрену посадку через буйного пасажира (відео)

Чоловік "критикував" Ісуса Христа й погрожував розправитися з бортпровідником.

Авіалайнер компанії Air France змушений був перервати свій рейс і здійснити екстрену посадку в Болгарії у зв'язку з тим, що один із пасажирів поводився агресивно, викрикував коментарі про Ісуса, а також погрожував фізичною розправою бортпровідника.

Як повідомляє Mirror, НП сталася на борту літака, що летів маршрутом у Нью-Делі (Індія) з Гани через Париж (Франція).

Видання пише, що один із пасажирів влаштував дебош майже відразу після вильоту з французької столиці. Чоловік непристойно висловлювався про Ісуса Христа, кажучи, що той "повинен піти", також пасажир стукав у двері кабіни пілотів і погрожував фізичною розправою бортпровідника.

На кадрах видно, як пасажири намагаються втихомирити, однак той не реагує на зауваження бортпровідників і пасажирів. Екіпаж лайнера ухвалив рішення здійснити аварійне приземлення в Софії (столиця Болгарії).

Чоловіка затримали, йому пред'явили звинувачення в створенні загрози безпеки польотів, у разі, якщо вина пасажира буде доведена, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

[ + – ] Подія на борту літака Air France

Нагадаємо, 5 березня в Ірані військові Корпусу вартових ісламської революції запобігли викраденню літака авіакомпанії Iran Air Fokker 100. За словами військових, літак вилетів після 10-хвилинної затримки з аеропорту міста Ахваз у місто Мешхед. Літак екстрено посадили в аеропорту міста Ісфахан у центральній частині Ірану, зловмисник затриманий.

Також ми повідомляли, що в Австралії запустили "таємничі авіарейси": пасажири не знатимуть, куди прилетять.

Фокус писав про те, що в штаті Колорадо, у США в пасажирського літака Boeing 777-200 під час польоту загорівся двигун. Літак здійснював рейс з аеропорту Денвера на Гаваї в Гонолулу, але після зльоту у літака загорівся правий двигун. На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу. Ситуація завершилася благополучно, ніхто не постраждав.