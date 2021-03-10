Госдума разрешила подчиненным Путина занимать должности пожизненно

Возраст больше не будет помехой для работы в российских государственных органах.

Государственная Дума России приняла в третьем и последнем чтении законопроект, которым разрешила подчиненным президента Владимира Путина пожизненно занимать руководящие посты. Об этом пишет пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, возрастное ограничение в 70 лет не распространяется на государственных служащих, которых президент РФ назначает на высшие руководящие должности и которые продляют срок своей службы. Речь идет о руководителях администрации президента, пресс-секретаре, уполномоченных представителях, первом зампредседателя Совета Безопасности и т.д. В мае 70-летие отметит один из полномочных представителей Владимира Путина — Юрий Чайка.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", — отмечается в пояснительной записке законопроекта.

Проект внес сам Владимир Путин, стоит отметить, что в 2012 году по его предложению возраст для гражданских служащих повысили с 60 до 70 лет.

Как передает "Интерфакс", во время рассмотрения законопроекта в первом чтении представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что нововведения не собираются широко применять на государственной службе. По его словам, всего в стране насчитывается чуть более 400 таких должностей, а для всех претендентов будут действовать одинаковые квалификационные требования, независимо от возраста.

Ранее стало известно, что в Госдуме РФ предложили приравнять к реабилитации нацизма оскорбление ветеранов ВОВ, которые воевали на стороне Советского союза. Под этим авторы имеют ввиду публичное распространение ложной информации о таких людях. По словам вице-спикера Ирины Яровой, сейчас в российском законодательстве не предусмотрена ответственность за унижение чести и достоинства "защитиников Отечества", а также осквернении их общей памяти.

Писали также о заявлении Владимира Путина на встрече с руководителями российских СМИ, которая состоялась 10 февраля:

"У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе… Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что".