Держдума дозволила підлеглим Путіна займати посади довічно

Вік більше не стоятиме на заваді для роботи в російських державних органах.

Державна Дума Росії прийняла в третьому і останньому читанні законопроект, яким дозволила підлеглим президента Володимира Путіна довічно займати керівні пости. Про це пише прес-служба нижньої палати російського парламенту.

Згідно з документом, вікове обмеження в 70 років не поширюється на державних службовців, яких президент РФ призначає на вищі керівні посади і які продовжують термін своєї служби. Йдеться про керівників адміністрації президента, прес-секретаря, уповноважених представників, першого заступника голови Ради Безпеки тощо. У травні 70-річчя відзначить один з повноважних представників Володимира Путіна — Юрій Чайка.

"В окремих випадках виникає необхідність продовження терміну державної цивільної служби найбільш досвідченим і висококваліфікованим керівникам і після досягнення ними зазначеного віку", — наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Проект вніс сам Володимир Путін, варто зазначити, що у 2012 році за його пропозицією вік для державних службовців підвищили з 60 до 70 років.

Як передає "Інтерфакс", під час розгляду законопроекту в першому читанні представник президента в Держдумі Гаррі Мінх заявив, що нововведення не збираються широко застосовувати на державній службі. За його словами, усього в країні налічується трохи більше 400 таких посад, а для всіх претендентів будуть діяти однакові кваліфікаційні вимоги, незалежно від віку.

Раніше стало відомо, що в Держдумі РФ запропонували прирівняти до реабілітації нацизму образу ветеранів ВВВ, які воювали на стороні Радянського союзу. Під цим автори мають на увазі публічне поширення неправдивої інформації про таких людей. За словами віце-спікера Ірини Ярової, наразі в російському законодавстві не передбачена відповідальність за приниження честі і гідності "захисників Вітчизни", а також осквернення їхньої загальної пам'яті.

Писали також про заяву Володимира Путіна на зустрічі з керівниками російських ЗМІ, яка відбулася 10 лютого:

"У мене перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, на Донбасі... Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що".