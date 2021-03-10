В Конго началась "золотая лихорадка" из-за обнаружения золотоносного района (видео)

Сотни людей ринулись в провинцию Южное Киву, где обнаружили гору с высоким содержанием золота в грунте.

В провинции Южное Киву в ДР Конго обнаружили гору, состоящую на 60-90% из золота. Сотни жителей отправились на месторождение в поисках богатства. Об этом сообщает Unilad.

Залежи золота обнаружили у горы Люхихи, которая находится в 50 км от центрального города Букаву, процент золота в почве якобы достигает от 60 до 90%. По данным BBC, в районе залежей отсутствует полиция из-за наличия местных элит, которое контролируют месторождение. Более 60% золотоносных районов контролируются вооруженными группами. Также в области зафиксированы Вооруженные силы Конго, которые пытаются навести порядок в регионе.

Министр горнодобывающей промышленности Южного Киву Венант Буруме Мухигирва наложил запрет на добычу золота 5 марта. Все шахтеры, торговцы и вооруженные силы обязаны покинуть шахты в Лухихи и его окрестностях. Добыча золота должна быть приостановлена.

Приостановка добычи должна дать возможность местным властям идентифицировать всех добытчиков и зарегистрировать их. По словам министра, необходимо восстановить порядок в горнодобывающей промышленности. Необходимо обеспечить возможность отслеживания добытого золота в соответствии с законодательством Конго. Однако местных золотодобытчиков запрет не остановил.

Согласно отчету Группы экспертов ООН в Конго существует контрабандистский рынок драгоценных металлов, которые поставляются на черные рынки стран через восточные страны-соседи Конго. Об этом сообщает Reuters.

Как видно из видео, добыча ведется кустарным путем. Люди лопатами копают грунт, в котором находят достаточно крупные самородки.

Напомним, ранее в Конго была зафиксирована вспышка бубонной чумы. 15 февраля в Гвинее и ДР Конго была также зафиксирована вспышка вируса Эболы.