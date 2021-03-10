У Конго почалася "золота лихоманка" через виявлення золотоносного району (відео)

Сотні людей кинулися в провінцію Південне Ківу, де виявили гору з високим вмістом золота в грунті.

У провінції Південне Ківу в ДР Конго виявили гору, що складається на 60-90% із золота. Сотні жителів вирушили на родовище в пошуках багатства. Про це повідомляє Unilad.

Поклади золота виявили біля гори Люхіхі, яка розташована в 50 км від центрального міста Букаву, відсоток золота в грунті нібито сягає від 60 до 90%. За даними BBC, у районі покладів відсутня поліція через наявність місцевих еліт, які контролюють родовище. Понад 60% золотоносних районів контролюються збройними групами. Також в області зафіксовано Збройні сили Конго, які намагаються навести порядок у регіоні.

Міністр гірничодобувної промисловості Південного Ківу Венантій Бурума Мухігірва наклав заборону на видобуток золота 5 березня. Усі шахтарі, торговці і збройні сили зобов'язані покинути шахти в Лухіхі і його околицях. Видобуток золота повинен припинитися.

Призупинення видобутку повинне дати можливість місцевій владі ідентифікувати всіх видобувачів і зареєструвати їх. За словами міністра, необхідно відновити порядок у гірничодобувній промисловості. Необхідно забезпечити можливість відстеження видобутого золота відповідно до законодавства Конго. Однак місцевих золотошукачів заборона не зупинила.

Згідно зі звітом Групи експертів ООН в Конго існує контрабандистський ринок дорогоцінних металів, які постачаються на чорні ринки країн через східні країни-сусіди Конго. Про це повідомляє Reuters.

Як видно з відео, видобуток проводиться кустарним шляхом. Люди лопатами копають грунт, у якому є досить великі самородки.

Нагадаємо, що раніше в Конго був зафіксований спалах бубонної чуми. 15 лютого в Гвінеї і ДР Конго було також зафіксовано спалах вірусу Ебола.