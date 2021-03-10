Убийство учителя во Франции: школьница, чья семья организовала травлю, призналась во вранье

По словам девочки, она не хотела разочаровать отца, который подал иск против учителя Сэмюэля Пэти.

Французская школьница, из-за которой началась травля учителя истории Сэмюеля Пэти, призналась, что ее не было в классе, когда учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает BBC.

13-летняя девочка, имя которой не называется, сказала своему отцу, что учитель Сэмюел Пэти якобы просил детей мусульман выходить из класса, пока он показывал карикатуры из журнала Charlie Hebdo. По словам девочки, она соврала из-за того, что одноклассники попросили ее выступить в роли спикера в компании против учителя. И также она не хотела разочаровать своего отца.

Осенью 2020 года во Франции к западу от Парижа, развернули компанию против учителя, который якобы показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Отец девочки подал в суд на учителя, а в социальных сетях началась травля. Как выяснилось позднее, учитель никого не выводил из класса. Он предлагал детям закрыть глаза, если кто-то считал, что их могут задеть изображения на фото.

После убийства учителя Сэмюэля Пати президент Макрон вручил семье наивысшую государственную награду — Légion dʼhonneur (Орден Почетного легиона).

Напомним, 16 октября 2020 года учителя убил 18-летний чеченец родом из Москвы. Им стал Абдуллах Анзоров. Россиянин отрубил голову учителю. Правоохранители его ликвидировали при попытке задержания. Позднее следствие установило, что между компанией против учителя во Франции, и его убийством, присутствует прямая связь.