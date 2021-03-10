Вбивство вчителя у Франції: школярка, чия сім'я організувала цькування, зізналася у брехні
За словами дівчинки, вона не хотіла розчарувати батька, який подав позов проти вчителя Семюеля Петі.
Французька школярка, через яку почалося цькування вчителя історії Семюеля Петі, зізналася, що її не було в класі, коли вчитель показував карикатури на пророка Мухаммеда. Про це повідомляє BBC.
13-річна дівчинка, ім'я якої не називається, сказала своєму батькові, що вчитель Семюел Петі нібито просив дітей мусульман виходити з класу, поки він показував карикатури з журналу Charlie Hebdo. За словами дівчинки, вона збрехала через те, що однокласники попросили її виступити у ролі спікера в кампанії проти вчителя. І також вона не хотіла розчарувати свого батька.
Восени 2020 року у Франції на захід від Парижа, розгорнули кампанію проти вчителя, який нібито показував карикатури на пророка Мухаммеда. Батько дівчинки подав до суду на вчителя, а в соціальних мережах почалося цькування. Як з'ясувалося пізніше, учитель нікого не виводив з класу. Він пропонував дітям закрити очі, якщо хтось вважав, що їх можуть зачепити зображення на фото.
Після вбивства вчителя Семюеля Паті президент Макрон вручив родині найвищу державну нагороду — Légion d'honneur (Орден Почесного легіону).
Нагадаємо, 16 жовтня 2020 року вчителя вбив 18-річний чеченець родом з Москви. Ним став Абдуллах Анзор. Росіянин відрубав голову вчителеві. Правоохоронці його ліквідували під час спроби затримання. Пізніше слідство встановило, що між кампанією проти вчителя у Франції та його вбивством присутній прямий зв'язок.