Дом Скрипалей в Британии выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки

При этом, принято решение запретить сдавать здание в аренду

Дом в городе Солсбери (Ведикобритания), где, как утверждалось, были отравлены бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, после 13 тысяч часов уборки намерены выставить на продажу.

Как пишет Mirror, для уборки всех помещений в здании потребовалось около полтора лет. Также подверглись очистке еще 13 объектов вокруг Солсбери, где, по заявлениям местных властей, были найдены следы отравляющего вещества.

Принято решение перестроить дом, купить в него новую мебель, а после – выставить на продажу. Строительные работы уже идут, со здания сняли крышу, в доме установили новую ванную, ремонтируют гостиные.

По словам представителя местных властей, по завершению строительных работ дом будет выставлен выставят на продажу в качестве жилой недвижимости. Причем, право сдачи в подаренду предусмотрено не будет, чтобы никто не "зарабатывал на его истории".

Напомним, в 2019 году сообщалось о том, что дом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет снесен. Местные власти направили соседям письма с предупреждением о демонтаже дома. Ожидалось, что работы продлятся около четырех месяцев.

Также известно, что в 2019 году город Солсбери был назван лучшим местом для проживания в Великобритании.

В 2021 году в соборе города Солсбери, который считается одним из самых высоких средневековых зданий в Великобритании, развернули центр для вакцинации от коронавируса. Ранее "Александр Петров" и "Руслан Боширов", подозреваемые по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказывали, что они приехали в Солсбери якобы для посещения именно этого собора.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года. Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия — 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом. По данным британских правоохранителей, подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей "Александр Петров" и "Руслан Боширов" являются сотрудниками российской разведки.