Британцам делали прививки в сопровождении успокаивающей органной музыки.

Издание The Guardian сообщило, что в соборе города Солсбери, который считается одним из самых высоких средневековых зданий в Великобритании, развернули центр для вакцинации от коронавируса. Ранее "Александр Петров" и "Руслан Боширов", подозреваемые по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказывали, что они приехали в Солсбери якобы для посещения именно этого собора.

Журналисты сообщили, что когда британские пенсионеры получали уколы препарата компаний Pfizer/BioNTech в зале играла успокаивающая органная музыка. Музыкальную программу организовали представители собора. Ее исполняли на органе, который создали в 19 веке.

Настоятель собора Солсбери, преподобный Николас Пападопулос, заявил, что они гордятся тем, что играют свою роль в программе вакцинации, которая "спасает жизни и вселяет надежду в эти трудные времена". Он назвал вакцины "настоящим знаком надежды после столь трудного года".

Доктор Дэн Хендерсон, клинический директор сети первичной медико-санитарной помощи Sarum South, сказал, что 16 января прививки от коронавируса получили около 1000 человек.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские спецслужбы пришли к выводу, их отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В мае 2018 года стало известно, что Скрипалей выписали из больницы, но на публике после того они не появлялись.

Подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей стали "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которые являются сотрудниками российской разведки. Россия все обвинения отрицает, а сами "Петров и Боширов" в интервью российскому телеканалу заявили, что посетили Солсбери с туристическими целями. Они якобы хотели посетить "знаменитый собор", который им "давно советовали увидеть друзья".

По данным расследования The Insider и Bellingcat, "Руслан Боширов" на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а "Александр Петров" — военным врачом ГРУ Александром Мишкиным.

Летом 2020 года в СМИ сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипали под вымышленными именами переехали жить в Новую Зеландию.