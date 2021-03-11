Будинок Скрипалів у Британії виставлять на продаж після 13 тисяч годин прибирання

При цьому прийнято рішення заборонити здавати будівлю в оренду

Будинок у місті Солсбері (Великобританія), де, як стверджувалося, були отруєні колишній офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, після 13 тисяч годин прибирання мають намір виставити на продаж.

Як пише Mirror, для прибирання всіх приміщень у будівлі було потрібно близько півтора років. Також очистили ще 13 об'єктів навколо Солсбері, де, за заявами місцевої влади, були знайдені сліди отруйної речовини.

Прийнято рішення перебудувати будинок, купити в нього нові меблі, а після — виставити на продаж. Будівельні роботи вже проводяться, з будівлі зняли дах, у будинку встановили нову ванну, ремонтують вітальні.

За словами представника місцевої влади, по завершенню будівельних робіт будинок буде виставлений на продаж як житлова нерухомість. Причому право здачі в оренду передбачено не буде, щоб ніхто не "заробляв на його історії".

Нагадаємо, що у 2019 році повідомлялося про те, що будинок Сергія Скрипаля та його дочки Юлії буде знесений. Місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку. Очікувалося, що роботи триватимуть близько чотирьох місяців.

Також відомо, що у 2019 році місто Солсбері було назване кращим місцем для проживання у Великобританії.

У 2021 році в соборі міста Солсбері, який вважається одним з найвищих середньовічних будівель Великобританії, розгорнули центр для вакцинації від коронавірусу. Раніше "Олександр Петров" і "Руслан Боширов", підозрювані у справі про отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, розповідали, що вони приїхали в Солсбері нібито для відвідування саме цього собору.

Нагадаємо: Сергій і Юлія Скрипаль були виявлені без свідомості на лавці біля торгового центру в Солсбері 4 березня 2018 року. Постраждалі вижили, але провели кілька тижнів у лікарні. Сергій був виписаний 18 травня, а Юлія — 9 квітня.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вони були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок", розробленою Радянським Союзом. За даними британських правоохоронців, підозрювані у справі про отруєння Скрипалів "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" є співробітниками російської розвідки.