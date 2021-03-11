В Бельгии собак научили почти безошибочно определять коронавирус у людей

Животные оказались быстрее, дешевле и почти такими же надежными, как ПЦР-тесты.

Ученые из Гентского университета в Бельгии доказали, что собаки могут почти безошибочно определять коронавирус по запаху. Автор исследования Крис Каллеверт рассказал подробности в интервью порталу "Dare To Think".

Команда исследователей научила шесть псов определять COVID-19 с точностью до 95%. Во время исследований животные показали, что могут находить новые штаммы коронавируса, при этом количество ошибочных "вердиктов" оказалось минимальным.

Ученые потратили несколько месяцев, чтобы натренировать животных из армии, полиции и пожарной службы, не все из них оказались способны чуять вирус. Как уверяют исследователи, к лету они смогут подготовить сотню собак. Живые "тесты" планируют использовать во время массовых мероприятий, чтобы быстро проверять посетителей и выявлять заболевших.

Как оказалось, пот людей, зараженных коронавирусом, имеет особый запах, который могут различать собаки. По словам ученого, тесты часто дают ложный результат, ведь частицы вируса быстро разрушаются в собранных образцах, если их не поместить в жидкий азот. Кроме того, животные засекают инфекцию всего через один-два дня после заражения.

"Бессимптомные люди также легко распознаются собаками. Это настоящий поворотный момент", — отметил автор исследования.

Тренировка и содержание собак обойдется намного дешевле, чем лабораторные тестирования. По подсчетам ученого, они позволят сэкономить около восьми миллионов евро на 42 тысячах образцов.

"Результаты этих шести псов многообещающие. ПЦР-тест остается золотым стандартом, однако собака может стать ценным дополнением", — передает слова Каллеверта портал La Libre.

Ранее писали, что гориллы в зоопарке Сан-Диего стали первыми приматами, которые получили экспериментальную вакцину против COVID-19. Еще в январе у восьми животных диагностировали коронавирусную инфекцию, сотрудники получили необходимые разрешения и отправили образцы для тестирования. В феврале питомцы выздоровели, однако ветеринары решили защитить их от повторного заражения при помощи прививки.