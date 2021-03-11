У Бельгії собак навчили майже безпомилково визначати коронавірус у людей

Тварини виявилися швидшими, дешевшими і майже такими ж надійними, як ПЦР-тести.

Учені з Гентського університету в Бельгії довели, що собаки можуть майже безпомилково визначати коронавірус за запахом. Автор дослідження Кріс Каллеверт розповів подробиці в інтерв'ю порталу "Dare To Think".

Команда дослідників навчила шість псів визначати COVID-19 з точністю до 95%. Під час досліджень тварини показали, що можуть знаходити нові штами коронавірусу, при цьому кількість помилкових "вердиктів" виявилася мінімальною.

Учені витратили кілька місяців, щоб натренувати тварин з армії, поліції і пожежної служби, не всі з них були здатні виявити вірус. Як запевняють дослідники, до літа вони зможуть підготувати сотню собак. Живі "тести" планують використовувати під час масових заходів, щоб швидко перевіряти відвідувачів і виявляти хворих.

Як виявилося, піт людей, заражених коронавірусом, має особливий запах, який можуть розрізняти собаки. За словами вченого, тести часто дають помилковий результат, адже частинки вірусу швидко руйнуються в зібраних зразках, якщо їх не помістити в рідкий азот. Крім того, тварина помічає інфекцію всього через один-два дні після зараження.

"Безсимптомні люди також легко розпізнаються собаками. Це справжній поворотний момент", — зазначив автор дослідження.

Тренування й утримання собак обійдеться набагато дешевше, ніж лабораторні тестування. За підрахунками вченого, вони дозволять заощадити близько восьми мільйонів євро на 42 тисячах зразках.

"Результати цих шести псів багатообіцяючі. ПЦР-тест залишається золотим стандартом, проте собака може стати цінним доповненням", — передає слова Каллеверта портал La Libre.

Раніше писали, що горили в зоопарку Сан-Дієго стали першими приматами, які отримали експериментальну вакцину проти COVID-19. Ще в січні у восьми тварин діагностували коронавірусну інфекцію, співробітники отримали необхідні дозволи і відправили зразки для тестування. У лютому вихованці одужали, однак ветеринари вирішили захистити їх від повторного зараження за допомогою щеплення.