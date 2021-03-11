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В мире стало пять бизнесменов с состоянием более 100 млрд долларов

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Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет, состояние, 100 млрд, фото, forbes
Фото: Twitter / Forbes

Оценка состояния главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета достигла 100,3 млрд долларов.

Рейтинг журнала Forbes, который ведется в реальном времени, утром 11 марта возглавляют:

  • основатель Amazon Джефф Безос (179,6 млрд долларов);
  • основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (165,1 млрд);
  • владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (158,5 млрд);
  • сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125,6 млрд);
  • глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (100,3 млрд).

За последний торговый день на биржах состояние Баффета увеличилось на 1,8 млрд долларов.

Forbes отмечает, что известный как "Оракул из Омахи", 90-летний Уоррен Баффет – один из самых успешных инвесторов всех времен. Он управляет Berkshire Hathaway, которая владеет более чем 60 компаниями, включая страховщика Geico, производителя аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Сын американского конгрессмена, он впервые купил акции в 11 лет и впервые подал налоговую декларацию в 13 лет.

Пересечение Баффетом отметки в 100 млрд особенно примечательно, если учесть, сколько денег он отдал на благотворительность – 41 млрд долларов с 2006 года (в основном Фонду Гейтса и фондам его детей). Он пообещал пожертвовать более 99% своего состояния. 

В 2010 году он и Билл Гейтс запустили инициативу "Обещание дарения", призывая миллиардеров пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность.

Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 млрд долларов. 

Berkshire Hathaway, курс, акции, динамика, график

При этом положение Баффета в рейтинге миллиардеров, как и большинства других его участников, нельзя назвать стабильным. Так в сентябре прошлого года он оказался в числе самых обедневших американских богачей – потерял 7,3 млрд долларов.

Напомним, Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира в июле прошлого года.

Журнал Forbes обнаружил в 2020 году новых миллиардеров. Они стали ими за счет всплеска фондового рынка, когда инвесторы устремились в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, медицинских устройств.