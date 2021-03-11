В мире стало пять бизнесменов с состоянием более 100 млрд долларов

Оценка состояния главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета достигла 100,3 млрд долларов.

Рейтинг журнала Forbes, который ведется в реальном времени, утром 11 марта возглавляют:

основатель Amazon Джефф Безос (179,6 млрд долларов);

основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (165,1 млрд);

владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (158,5 млрд);

сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125,6 млрд);

глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (100,3 млрд).

За последний торговый день на биржах состояние Баффета увеличилось на 1,8 млрд долларов.

Forbes отмечает, что известный как "Оракул из Омахи", 90-летний Уоррен Баффет – один из самых успешных инвесторов всех времен. Он управляет Berkshire Hathaway, которая владеет более чем 60 компаниями, включая страховщика Geico, производителя аккумуляторов Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Сын американского конгрессмена, он впервые купил акции в 11 лет и впервые подал налоговую декларацию в 13 лет.

Пересечение Баффетом отметки в 100 млрд особенно примечательно, если учесть, сколько денег он отдал на благотворительность – 41 млрд долларов с 2006 года (в основном Фонду Гейтса и фондам его детей). Он пообещал пожертвовать более 99% своего состояния.

В 2010 году он и Билл Гейтс запустили инициативу "Обещание дарения", призывая миллиардеров пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность.

Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 млрд долларов.

При этом положение Баффета в рейтинге миллиардеров, как и большинства других его участников, нельзя назвать стабильным. Так в сентябре прошлого года он оказался в числе самых обедневших американских богачей – потерял 7,3 млрд долларов.

Напомним, Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира в июле прошлого года.

Журнал Forbes обнаружил в 2020 году новых миллиардеров. Они стали ими за счет всплеска фондового рынка, когда инвесторы устремились в компании, занимающиеся разработкой вакцин, методов лечения, медицинских устройств.