У світі стало п'ять бізнесменів зі статками понад 100 млрд доларів

Оцінка статків голови інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Воррена Баффета сягнула 100,3 млрд доларів.

Рейтинг журналу Forbes, який ведеться в реальному часі, вранці 11 березня очолюють :

засновник Amazon Джефф Безос (179,6 млрд доларів);

засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск (165,1 млрд);

власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно (158,5 млрд);

співзасновник Microsoft Білл Гейтс (125,6 млрд);

глава Berkshire Hathaway Воррен Баффет (100,3 млрд).

За останній торговий день на біржах статки Баффета збільшилися на 1,8 млрд доларів.

Forbes зазначає, що відомий як "Оракул з Омахи", 90-річний Воррен Баффет — один з найуспішніших інвесторів усіх часів. Він керує Berkshire Hathaway, яка володіє понад 60 компаніями, включаючи страховика Geico, виробника акумуляторів Duracell і мережу ресторанів Dairy Queen.

Син американського конгресмена вперше купив акції в 11 років і вперше подав податкову декларацію в 13 років.

Перетин Баффетом позначки в 100 млрд особливо примітний, якщо врахувати, скільки грошей він віддав на благодійність — 41 млрд доларів з 2006 року (в основному Фонду Гейтса і фондам його дітей). Він пообіцяв пожертвувати понад 99% своїх статків.

У 2010 році він і Білл Гейтс запустили ініціативу "Обіцянка дарування", закликаючи мільярдерів пожертвувати не менше половини свого майна на добродійність.

Berkshire Hathaway за підсумками 2020 року почала свою роботу з 42,5 млрд доларів.

При цьому місце Баффета в рейтингу мільярдерів, як і більшості інших його учасників, не можна назвати стабільним. Так, у вересні минулого року він опинився в числі найбільш збіднілих американських багатіїв — втратив 7,3 млрд доларів.

Нагадаємо, що Ілон Маск уперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей світу в липні минулого року.

Журнал Forbes виявив у 2020 році нових мільярдерів. Вони стали ними за рахунок сплеску фондового ринку, коли інвестори кинулися в компанії, що займаються розробкою вакцин, методів лікування, медичних пристроїв.