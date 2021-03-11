GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology успешно испытали лекарство от COVID-19

Новый препарат создан на основе антител к коронавирусу.

Фармацевтические компании GlaxoSmithKline (GSK) и Vir Biotechnology сообщили, что их лекарство от коронавируса VIR-7831 показало высокую эффективность. Количество пациентов, которые были госпитализированы или умерли, оказалось на 85% меньше по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Лекарство создано на основе антител к коронавирусу.

Компании заявили, что они немедленно обратятся за разрешением на использование в чрезвычайных ситуациях в США после того, как досрочно завершат еще одну стадию исследования, проводимую по рекомендации независимого наблюдательного совета.

Исследователи считают, что так называемые моноклональные антитела могут играть ключевую роль в защите людей, которые мало восприимчивы к вакцинам или у которых, как у онкологических больных, иммунная система является подавленной.

Glaxo и Vir также представили данные, показывающие, что терапия антителами эффективна против вариантов коронавируса, которые появились в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. Компании также изучают различные методы доставки антител и собираются начать еще одно испытание во втором квартале, чтобы выяснить, может ли препарат предотвратить COVID-19 у неинфицированных взрослых из группы высокого риска.

В прошлом году Glaxo инвестировала в Vir 250 млн долларов.

Британский гигант GSK пока мало преуспел в разработке вакцины от коронавируса. Компания решила сотрудничать с разработчиками, использующими адъювантную технологию для создания вакцины. Сотрудничество с Sanofi столкнулось с задержками из-за ошибки дозирования в прошлом году, а партнерство с Sichuan Clover Biopharmaceuticals вообще прекратилось.

В феврале GSK согласилась сотрудничать с CureVac NV, чтобы помочь этой немецкой компании увеличить производство экспериментальной вакцины и модернизировать ее, чтобы сделать способной защищать от нескольких вариантов коронавируса.

Напомним, в конце января американская фармкомпания Regeneron поделилась многообещающими промежуточными данными 3-й фазы испытаний коктейля с антителами от коронавируса. Предварительные данные показывают, что новое лечение на 100% эффективно для предотвращения симптоматической инфекции. Но существуют опасения, что непомерно высокая стоимость производства препарата серьезно ограничит его использование.

Неделей ранее другая американская фармкомпания Eli Lilly продемонстрировала, что ее коктейль из антител от коронавируса эффективен на 80%.

Лечение моноклональными антителами немного отличается от вакцинации. Вместо того, чтобы обучать организм самостоятельно вырабатывать антитела против вируса, моноклональные антитела – разовая доза лабораторно созданных антител, предназначенных для предотвращения инфекции, либо снижения тяжести заболевания.

Предполагается, что лечение антителами Regeneron и Eli Lilly может стоить более 1000 долларов за дозу.

Ученые обнаружили, что колхицин, дешевое лекарство от подагры, может значительно сократить время пребывания в больнице и потребность в кислороде для пациентов с COVID-19.