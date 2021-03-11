GlaxoSmithKline і Vir Biotechnology успішно випробували ліки від COVID-19

Новий препарат створений на основі антитіл до коронавірусу.

Фармацевтичні компанії GlaxoSmithKline (GSK) і Vir Biotechnology повідомили, що їхні ліки від коронавірусу VIR-7831 показали високу ефективність. Кількість пацієнтів, які були госпіталізовані або померли, виявилася на 85% менше порівняно з тими, хто вживав плацебо.

Ліки створені на основі антитіл до коронавірусу.

Компанії заявили, що вони негайно звернуться за дозволом на використання в надзвичайних ситуаціях у США після того, як достроково завершать ще одну стадію дослідження, що проводиться за рекомендацією незалежної наглядової ради.

Дослідники вважають, що так звані моноклональні антитіла можуть відігравати ключову роль у захисті людей, які мало сприйнятливі до вакцин або в яких, як в онкологічних хворих, імунна система пригнічена.

Glaxo та Vir також представили дані, які показують, що терапія антитілами ефективна проти варіантів коронавірусу, які з'явилися у Великобританії, Південній Африці та Бразилії. Компанії також вивчають різні методи доставки антитіл і збираються почати ще одне випробування в другому кварталі, щоб з'ясувати, чи може препарат запобігти COVID-19 у неінфікованих дорослих із групи високого ризику.

Минулого року Glaxo інвестувала у Vir 250 млн доларів.

Британський гігант GSK поки мало досяг успіху в розробці вакцини від коронавірусу. Компанія вирішила співпрацювати з розробниками, які використовують ад'ювантну технологію для створення вакцини. Співпраця із Sanofi зіткнулася із затримками через помилки дозування в минулому році, а партнерство із Sichuan Clover Biopharmaceuticals взагалі припинилося.

У лютому GSK погодилася співпрацювати з CureVac NV, щоб допомогти цій німецькій компанії збільшити виробництво експериментальної вакцини і модернізувати її, щоб зробити здатною захищати від декількох варіантів коронавірусу.

Нагадаємо, наприкінці січня американська фармакологічна компанія Regeneron поділилася великонадійними проміжними даними 3-ї фази випробувань коктейлю з антитілами від коронавірусу. Попередні дані показують, що нове лікування на 100% ефективне для запобігання симптоматичної інфекції. Але існують побоювання, що непомірно висока вартість виробництва препарату серйозно обмежить його використання.

Тижнем раніше інша американська фармакологічна компанія Eli Lilly продемонструвала, що її коктейль з антитіл від коронавірусу ефективний на 80%.

Лікування моноклональними антитілами трохи відрізняється від вакцинації. Замість того, щоб навчати організм самостійно виробляти антитіла проти вірусу, моноклональні антитіла — разова доза лабораторно створених антитіл, призначених для запобігання інфекції, або зниження тяжкості захворювання.

Передбачається, що лікування антитілами Regeneron та Eli Lilly може коштувати більше 1 000 доларів за дозу.

Вчені виявили, що колхіцин, дешеві ліки від подагри, може значно скоротити час перебування в лікарні й потребу в кисні для пацієнтів із COVID-19.