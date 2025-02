Світ відмовляється від ліків: учені заявили про зниження використання важливих препаратів

Серцево-судинні захворювання зазвичай потребують тривалого курсу лікування та підтримання стану за допомогою ліків. Однак за останніми даними вчених люди перестають їх приймати в усьому світі, ставлячи під загрозу своє здоров'я і життя.

Нове дослідження вчених показало, що в усьому світі недостатньо використовуються основні препарати для запобігання подальшим проблемам із серцем у людей із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Дослідники простежили за більш ніж 11 000 пацієнтів із ССЗ із 17 країн протягом 12 років і виявили, що рівень використання ліків залишається низьким і практично не поліпшується, пише American College of Cardiology.

Така тенденція викликає побоювання, що глобальні цілі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі зниження смертності від серцево-судинних захворювань можуть бути не досягнуті. Вторинна профілактика ССЗ допомагає пацієнтам уникнути майбутніх інфарктів, інсультів або серцевої недостатності через зміну способу життя та приймання ліків.

Дослідження, опубліковане в журналі Journal of the American College of Cardiology і проведене під керівництвом доктора Філіпа Джозефа з Дослідницького інституту здоров'я населення в Канаді, показало, що використання ліків варіюється залежно від рівня доходу в країні.

У країнах із високим рівнем доходу використання ліків знизилося з 88,8 до 77,3%. У країнах із рівнем доходу вище середнього воно збільшилося з 55% до 61,1%. У країнах із рівнем доходу нижче середнього спостерігався невеликий пік, після чого цей показник знизився до 13,4%, а в країнах із низьким рівнем доходу спостерігалося первісне зростання, але потім відбулося зниження до 27,5%.

Доктор Джозеф попередив, що більшість людей із ССЗ, як і раніше, не лікуються або лікуються недостатньо. Доктор Харлан М. Крумхольц з Єльської школи медицини зовсім назвав отримані результати неприйнятними, заявивши, що життєво важливі і доступні ліки просто не доходять до багатьох пацієнтів. Дослідження припускає, що проблеми системи охорони здоров'я, економічні бар'єри та обмежена обізнаність сприяють низькому рівню використання ліків.

Іншою проблемою є те, що використання ліків знижувалося з плином часу, навіть у багатших країнах. Автори дослідження вважають, що свою роль могли зіграти фінансові труднощі, доступ до охорони здоров'я та пандемія COVID-19. Дослідження охопило лише 17 країн, що є обмеженням, але результати все одно підкреслюють актуальність глобальної проблеми в усьому світі. Експерти пропонують такі можливі рішення, як підвищення доступності ліків, поліпшення політики охорони здоров'я та використання цифрових інструментів, як-от мобільні застосунки, для поліпшення підтримки та інформованості пацієнтів.

