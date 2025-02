Мир отказывается от лекарств: ученые заявили о снижении использования важных препаратов

Сердечно-сосудистые заболевания обычно требуют продолжительного курса лечения и поддержания состояния с помощью лекарств. Однако по последним данным ученых люди перестают их принимать во всем мире, ставя под угрозу свое здоровье и жизнь.

Новое исследование ученых показало, что во всем мире недостаточно используются основные препараты для предотвращения дальнейших проблем с сердцем у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Исследователи проследили за более чем 11 000 пациентов с ССЗ из 17 стран в течение 12 лет и обнаружили, что уровень использования лекарств остается низким и практически не улучшается, пишет American College of Cardiology.

Такая тенденция вызывает опасения, что глобальные цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Организации Объединенных Наций (ООН) по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний могут быть не достигнуты. Вторичная профилактика ССЗ помогает пациентам избежать будущих инфарктов, инсультов или сердечной недостаточности путем изменения образа жизни и приема лекарств.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of the American College of Cardiology и проведенное под руководством доктора Филипа Джозефа из Исследовательского института здоровья населения в Канаде, показало, что использование лекарств варьируется в зависимости от уровня дохода в стране.

В странах с высоким уровнем дохода использование лекарств снизилось с 88,8 до 77,3%. В странах с уровнем дохода выше среднего оно увеличилось с 55% до 61,1%. В странах с уровнем дохода ниже среднего наблюдался небольшой пик, после чего этот показатель снизился до 13,4%, а в странах с низким уровнем дохода наблюдался первоначальный рост, но затем произошло снижение до 27,5%.

Доктор Джозеф предупредил, что большинство людей с ССЗ по-прежнему не лечатся или лечатся недостаточно. Доктор Харлан М. Крумхольц из Йельской школы медицины вовсе назвал полученные результаты неприемлемыми, заявив, что жизненно важные и доступные лекарства попросту не доходят до многих пациентов. Исследование предполагает, что проблемы системы здравоохранения, экономические барьеры и ограниченная осведомленность способствуют низкому уровню использования лекарств.

Другой проблемой является то, что использование лекарств снижалось с течением времени, даже в более богатых странах. Авторы исследования считают, что свою роль могли сыграть финансовые трудности, доступ к здравоохранению и пандемия COVID-19. Исследование охватило только 17 стран, что является ограничением, но результаты все равно подчеркивают актуальность глобальной проблемы по всему миру. Эксперты предлагают такие возможные решения, как повышение доступности лекарств, улучшение политики здравоохранения и использование цифровых инструментов, таких как мобильные приложения, для улучшения поддержки и информированности пациентов.

