От лечения до отравления – один шаг: врач объяснила, как не навредить себе лекарствами

Выписываемые лекарства идут в комплекте со строгими графиками их употребления, которые не стоит игнорировать. Но есть и другие ошибки, которые мы допускаем при приеме лекарств — они могут навредить даже самым пунктуальным людям.

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Ошибки при приеме лекарств — распространенная проблема, особенно для людей с хроническими заболеваниями, и они могут быть вызваны различными факторами, такими как забывание дозы, неправильный выбор времени, прием неправильного количества или взаимодействие комбинаций лекарств. Опасность заключается в том, что подобные промахи могут стоить человеку здоровья, лишь ухудшая его состояние. Однако зная источники подобных ошибок, мы можем обезопасить себя от их допуска, пишет Knowridge.

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Доктор Антуанетта Коу, доцент кафедры клинической фармакологии Мичиганского университета, подчеркивает, что часто причиной таких ошибок становятся пробелы в общении между медицинскими работниками и пациентами. Если инструкции неясны, пациенты могут не до конца понимать, как правильно принимать лекарства, что может привести к потенциальному риску для здоровья.

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Пожилые люди сталкиваются с дополнительными трудностями при приеме лекарств из-за множества хронических заболеваний, что может привести к сложным схемам приема и повышенной вероятности опасного взаимодействия лекарств, говорит Коу. Возрастные физиологические изменения, такие как снижение функции почек или печени, также могут повлиять на процесс переработки лекарств в организме. Сенсорные нарушения, артрит, снижение когнитивных способностей и финансовые барьеры могут еще больше усложнить соблюдение режима приема препаратов.

Кроме того, особые опасения вызывают сердечные препараты, поскольку они часто требуют тщательной корректировки дозировки и контроля для предотвращения побочных эффектов, таких как головокружение или усталость. Чтобы свести к минимуму ошибки, пациенты должны активно искать информацию о своих рецептах из проверенных источников. Доктор Коу советует спрашивать врачей о назначении каждого лекарства, возможных побочных эффектах, длительности применения и диетических ограничениях.

Фармацевты могут дать рекомендации по правильному применению, возможному нежелательному взаимодействию лекарств, побочным эффектам и протоколам пропуска дозы. Коу советует убедиться, что все лекарства отпускаются в одной аптеке, это поможет фармацевтам отслеживать возможные взаимодействия и дублирование.

Ухаживающие за больными и пациенты должны вести обновленный список всех лекарств, включая рецепты, безрецептурные препараты, травяные добавки и витамины. Этим списком следует делиться с медицинскими работниками на каждом приеме. Правильное хранение и недоступность лекарств для детей также являются важными мерами безопасности. Для тех, кто испытывает трудности с соблюдением режима приема, могут быть полезны такие инструменты, как органайзеры для таблеток, будильники с напоминаниями или приложения для смартфонов.

Проблема соблюдения режима приема лекарств широко распространена. Исследования показывают, что около 50% лекарств для лечения хронических заболеваний принимаются не по назначению, что может привести к ухудшению состояния здоровья многих людей. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), несоблюдение режима приема лекарств ежегодно приводит к 125 000 смертей только в США и является причиной 10% госпитализаций. Решение этих проблем с помощью более эффективной коммуникации, технологий и обучения пациентов может значительно повысить безопасность и эффективность медикаментов.

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