Netflix начал бороться с использованием чужих паролей для просмотра

Для начала, чтобы продолжить смотрение, необходимо подтвердить учетную запись с помощью электронной почты или текстового кода.

Стриминговый сервис Netflix решил бороться с просмотрами фильмов и сериалов на своей платформе под чужими паролями, сообщило издание The Streamable. По его данным, некоторые пользователи при входе на платформу видели заставку, на которой было написано: "Начни свой собственный Netfix, сегодня это бесплатно. Если вы не живете с владельцем этого аккаунта, вам нужно завести свой аккаунт, чтобы продолжить просмотр". Чтобы продолжить, им необходимо подтвердить учетную запись с помощью электронной почты или текстового кода или создать новую учетную запись с 30-дневной бесплатной пробной версией.

Раньше Netflix никак не контролировал использование одного аккаунта несколькими людьми. Максимальный тарифный план план Premium (17,99 долларов) допускает, что в одну учетную запись можно войти с четырех устройств. По данным исследовательской компании Magid, 33% пользователей сервиса делились своим паролем по меньшей мере с одним человеком. В Netflix на запрос The Streamable сообщили, что пока они тестируют такую систему контроля.

Согласно условиям Netflix, учетная запись может быть предоставлена ​​только другим членам семьи. Правда неясно, должны ли пользователи иметь один и тот же IP-адрес, чтобы считаться членами одной семьи.

В октябре 2019 года главный директор по продуктам Netflix Грег Петерс, говорил, что у компании "нет больших планов" в отношении контроля использования паролей. Но усиление конкуренции среди стриминговых сервисов, видимо, заставляет их начинать бороться за каждую дополнительную подписку, считает Streamable.

Число подписчиков Netflix в 2020 году преодолело отметку 200 млн человек.

Напомним, Netflix демонстрирует готовность вкладывать внушительные средства в свои проекты. Предстоящий художественный фильм, режиссерами которого будут братья Руссо, — это экранизация одноименного шпионского романа Марка Грини. "Серый человек" окажется самым дорогим проектом за все время существования сервиса, как сообщает Cinema Blend. Хотя точный бюджет ленты пока не известен, по данным инсайдеров издания, пару лет назад планировалась экранизация с аналогичным сюжетом. Сниматься в картине должен был Брэд Питт, а бюджет планировался в размере 200 миллионов долларов.

Hанее стало известно, что Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам "Терминатора" — научно-фантастической истории, ставшей культовой для нескольких поколений.