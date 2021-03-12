Netflix почав боротися з використанням чужих паролів для перегляду

Для початку, щоб продовжити перегляд, необхідно підтвердити обліковий запис за допомогою електронної пошти або текстового коду.

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив боротися з переглядами фільмів і серіалів на своїй платформі під чужими паролями, повідомило видання The Streamable. За його даними, деякі користувачі при вході на платформу бачили заставку, на якій було написано: "Почни свій власний Netfix, цього разу безкоштовно. Якщо ви не живете з власником цього акаунту, вам потрібно завести свій акаунт, щоб продовжити перегляд". Щоб продовжити, їм необхідно підтвердити обліковий запис за допомогою електронної пошти або текстового коду або створити новий обліковий запис з 30-денної безкоштовної пробної версії.

Раніше Netflix ніяк не контролював використання одного акаунту декількома людьми. Максимальний тарифний план Premium (17,99 доларів) допускає, що в один обліковий запис можна увійти з чотирьох пристроїв. За даними дослідницької компанії Magid, 33% користувачів сервісу ділилися своїм паролем щонайменше з однією людиною. У Netflix на запит The Streamable повідомили, що поки вони тестують таку систему контролю.

Згідно з умовами Netflix, обліковий запис може бути наданий тільки іншим членам сім'ї. Правда, незрозуміло, чи повинні користувачі мати одну і ту ж IP-адресу, щоб вважатися членами однієї сім'ї.

У жовтні 2019 року головний директор з продуктів Netflix Грег Петерс, говорив, що в компанії "немає великих планів" щодо контролю використання паролів. Але посилення конкуренції серед стрімінгових сервісів, мабуть, змушує їх починати боротися за кожну додаткову підписку, вважає Streamable.

Число підписників Netflix у 2020 році подолало позначку 200 млн чоловік.

Нагадаємо: Netflix демонструє готовність вкладати значні кошти у свої проекти. Майбутній художній фільм, режисерами якого будуть брати Руссо, — це екранізація однойменного шпигунського роману Марка Гріні. "Сіра людина" виявиться найдорожчим проектом за весь час існування сервісу, як повідомляє Cinema Blend. Хоча точний бюджет стрічки поки не відомий, за даними інсайдерів видання, кілька років тому планувалася екранізація з аналогічним сюжетом. Зніматися в картині повинен був Бред Пітт, а бюджет планувався в розмірі 200 мільйонів доларів.

Нещодавно стало відомо, що Netflix випустить аніме-серіал за мотивами "Термінатора" — науково-фантастичної історії, що стала культовою для кількох поколінь.