Семья Джорджа Флойда получит 27 млн долларов компенсации от Миннеаполиса

Одна из сестер убитого заявила, что рада правосудию для своего брата.

Семья погибшего афроамериканца Джорджа Флойда получит 27 млн долларов от города Миннеаполис в рамках урегулирования гражданского иска. Об этом сообщает NBC News.

Решение принято единогласно на закрытом заседании горсовета.

"Я хочу от имени всего городского совета выразить свои глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю", — сказала глава совета Лиза Бендер.

Бенджамин Крамп и другие поверенные, представляющие членов семьи Флойда, провели пресс-конференцию, на которой к ним присоединились мэр Джейкоб Фрей и члены городского совета.

Одна из сестер Флойда, Бриджит Флойд, сказала: "От имени всех членов моей семьи я рада, что эта часть нашего трагического пути к правосудию для моего брата Джорджа решена".

Семья Флойда подала в июле федеральный иск против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте, приведшем к его смерти. Они требовали возмещения ущерба в размере, который будет определен присяжными.

Напомним, Дерека Шовина обвиняли в убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийстве по неосторожности. 25 мая в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда он задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать.

В тюрьме в Миннесоте охранять экс-полицейского Дерека Шовина поручили белым надзирателям. Их темнокожие коллеги увидели в этом решении дискриминацию и подали в суд.

В августе адвокаты Дерека Шовина просили суд снять с него обвинения в убийстве, настаивая на том, что смерть афроамериканца наступила не в результате применения силы со стороны полицейского, а от передозировки наркотиков.