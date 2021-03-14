В больнице Иордании погибли 8 человек из-за аварийного отключения кислорода

Глава Минздрава подал в отставку из-за произошедшей трагедии.

В Иордании в государственной больнице произошло аварийное отключение кислорода, после чего скончались 8 человек, которые находились на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Anadolu.

Инцидент произошел в городе Эс-Салт, после которого глава Минздрава Незир Убейдат подал в отставку.

Также отмечается, что после неожиданного отключения кислорода в отделении еще несколько пациентов находятся в критическом состоянии.

Министр здравоохранения решил взять на себя моральную ответственность за произошедшее и подал в отставку. На данный момент конкретная причина отключения кислорода остается неизвестной.

Кроме этого, премьер Иордании Бешир аль-Хасавне заявил, что инициируется расследование произошедшей трагедии. Глава правительства пообещал, что виновные будут наказаны по закону.

Напомним, 3 февраля в Запорожье на территории областной инфекционной клинической больницы на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса возник пожар. Погибли четыре человека, двое пострадали. Пожар возник из-за взрыва аппарата искусственной вентиляции легких.