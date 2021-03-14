У лікарні Йорданії загинули 8 осіб через аварійне відключення кисню

Глава МОЗ подав у відставку через трагедію, що відбулася.

В Йорданії в державній лікарні відбулося аварійне відключення кисню, після чого померли 8 осіб, які перебували на штучній вентиляції легенів. Про це повідомляє Anadolu.

Інцидент стався в місті Ес-Салт, після якого глава МОЗ Незірі Убейдат подав у відставку.

Також зазначається, що після несподіваного відключення кисню у відділенні ще кілька пацієнтів знаходяться в критичному стані.

Міністр охорони здоров'я вирішив взяти на себе моральну відповідальність за те, що сталося і подав у відставку. На даний момент конкретна причина відключення кисню залишається невідомою.

Крім цього, прем'єр Йорданії Бешир аль-Хасавне заявив, що ініціюється розслідування трагедії, що сталася. Глава уряду пообіцяв, що винні будуть покарані згідно із законом.

Нагадаємо, 3 лютого в Запоріжжі на території Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на першому поверсі п'ятиповерхового лікувального корпусу виникла пожежа. Загинули чотири людини, двоє постраждали. Пожежа виникла через вибух апарату штучної вентиляції легенів.