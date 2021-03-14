В мире стало рождаться больше близнецов, – исследование

С 1980-х годов количество близнецов среди новорожденных выросло на треть, ученые связывают это с новыми методами борьбы с бесплодием. И предсказывают "близнецовый бум".

В мире растет число близнецов – их процент в общем количестве новорожденных о выше, чем когда либо. Как сообщает Human Reproduction, это происходит в основном из-за растущего применения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других методов вспомогательной репродукции.

Первое глобальное исследование такого рода показало, что ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона близнецов, при этом с 1980-х годов их число выросло на треть – с 9 близнецов на 1 000 родов 30 лет назад до 12 близнецов на 1 000 родов сегодня.

Кристиан Монден – ученый из Оксфордского университета, принимавший участие в исследовании, говорит, что речь вполне может идти о "близнецовом буме", особенно в Европе и Северной Америке, где сегодня активно совершенствуют методы лечения бесплодия.

"Это, вероятно, будет рекордно высоким показателем. Относительное и абсолютное количество близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины двадцатого века", – заявил исследователь.

Группа Мондена, результаты работы которой опубликовали в журнале, проанализировала данные о количестве близнецов в 165 странах мира с 2010 по 2015 год и в 112 странах – с 1980 по 1985 год.

Они обнаружили, что число близнецов в Северной Америке выросло на 71%, значительный рост наблюдался в европейских странах и в Азии. В Азии в целом рост составил 32%, и только в семи странах за исследуемый период количество близнецов снизилось более чем на 10%.

При этом однояйцевых близнецов больше не стало – их количество стабильно составляло 4 на 1 000 родов во всем мире.

Таким образом, увеличение числа близнецов произошло за счет увеличения числа дизиготных или неидентичных близнецов, которые были рождены из отдельных яиц.

По мнению Мондена, основной движущей силой таких изменений стало использование методов вспомогательной репродукции, которые начали использовать в 1970-х годах.

По словам ученого, изначально такие методы лечения бесплодия были доступны в богатых регионах, но позже получили распространение в странах с формирующейся рыночной экономикой — в Азии и Латинской Америке (речь идет о 1980-х и 1990-х годах), а затем достигли относительно богатых регионов Южной Азии и Африки (после 2000 года).

Напомним, именно благодаря ЭКО в Китае женщина родила однояйцевых близнецов с разницей в 10 лет.

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