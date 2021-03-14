У світі стало народжуватися більше близнюків, — дослідження

З 1980-х років кількість близнюків серед новонароджених зросла на третину, вчені пов'язують це з новими методами боротьби з безпліддям. І пророкують "близнюковий бум".

У світі зростає кількість близнюків — їх відсоток у загальній кількості новонароджених вище, ніж будь-коли. Як повідомляє Human Reproduction, це відбувається, насамперед, через зростаюче застосування екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) та інших методів допоміжної репродукції.

Перше глобальне дослідження такого роду показало, що щорічно у всьому світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків, при цьому з 1980-х років їх кількість зросла на третину — з 9 близнюків на 1 000 пологів 30 років тому до 12 близнюків на 1 000 пологів сьогодні.

Крістіан Монден — вчений з Оксфордського університету, який брав участь в дослідженні, говорить, що мова цілком може йти про "близнюковий бум", особливо в Європі і Північній Америці, де сьогодні активно вдосконалюють методи лікування безпліддя.

"Це, ймовірно, буде рекордно високим показником. Відносна і абсолютна кількість близнюків в світі вище, ніж будь-коли з середини двадцятого століття", — заявив дослідник.

Група Мондена, результати роботи якої опублікували в журналі, проаналізувала дані про кількість близнюків в 165 країнах світу з 2010 по 2015 рік і в 112 країнах — з 1980 по 1985 рік.

Вони виявили, що кількість близнюків в Північній Америці зросла на 71%, значне зростання спостерігалося в європейських країнах і в Азії. В Азії в цілому зростання склало 32%, і тільки в семи країнах за досліджуваний період кількість близнюків знизилося більш ніж на 10%.

При цьому однояйцевих близнюків більше не стало — їх кількість стабільно становила 4 на 1 000 пологів у всьому світі.

Таким чином, збільшення числа близнюків відбулося за рахунок збільшення числа дизиготних або неідентичних близнюків, які були народжені з окремих яєць.

На думку Мондена, основною рушійною силою таких змін стало використання методів допоміжної репродукції, які почали використовувати в 1970-х роках.

За словами вченого, спочатку такі методи лікування безпліддя були доступні в багатьох регіонах, але пізніше набули поширення в країнах з ринковою економікою — в Азії і Латинській Америці (мова йде про 1980-х і 1990-х роках), а потім досягли щодо багатих регіонів Південної Азії та Африки (після 2000 року).

Нагадаємо, саме завдяки ЕКЗ в Китаї жінка народила однояйцевих близнюків з різницею в 10 років.

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