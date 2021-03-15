Болгария открывается для туристов 1 мая, но с ограничениями

Для туристов, которые хотят посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора".

Власти Болгарии намерены 1 мая открыть очередной туристический сезон, но с ограничениями и соблюдением мер безопасности.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Минтуризма страны.

Об этом сообщила в Facebook министр туризма страны Марьяна Николова.

Отмечается, что решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД страны, а 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов.

По ее словам, старт сезону будет дан немного раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение мер безопасности.

Николова уточнила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны.

"На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом "сертификате о состоянии здоровья", и болгарское правительство поддерживает эту позицию", – сказала вице-премьер.

В свою очередь, министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов добавил, что для туристов, которые хотят посетить страну, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора".

Также он отметил важность введения в странах ЕС паспортов вакцинации. Удостоверение позволит посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет бесплатно выдавать украинцам справки о вакцинации против COVID-19 для поездок в другие страны.

Отметим, ранее Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, что сейчас тяжело спрогнозировать каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в мире и, соответственно, какой будет миграционная политика стран, которая непосредственно влияет на возможность отдыха летом 2021 года.