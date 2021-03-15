Болгарія відкривається для туристів 1 травня, але з обмеженнями

Для туристів, які хочуть відвідати Болгарію, буде передбачений узгоджений з Єврокомісією варіант "зеленого коридору".

Влада Болгарії має намір 1 травня відкрити черговий туристичний сезон, але з обмеженнями і дотриманням заходів безпеки.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Мінтуризму країни.

Про це повідомила у Facebook міністерка туризму країни Мар'яна Ніколова.

Зазначається, що рішення про запуск туристичного сезону 1 травня було узгоджене з органами охорони здоров'я та МЗС країни, а 15 березня, будуть затверджені заходи, які торкнуться об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів.

За її словами, старт сезону почнеться трохи раніше звичайного, щоб забезпечити стабільну роботу галузі та дотримання заходів безпеки.

Ніколова уточнила, що вимоги для в'їзду туристів до Болгарії вже розроблені.

"Наступного тижня Євросоюз ухвалить рішення про так званий "сертифікат про стан здоров'я", і болгарський уряд підтримує цю позицію", — сказала віце-прем'єрка.

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Болгарії Костадин Ангелов додав, що для туристів, які хочуть відвідати країну, буде передбачений узгоджений з Єврокомісією варіант "зеленого коридору".

Також він наголосив на важливості запровадження в країнах ЄС паспортів вакцинації. Посвідчення дозволить відвідати країну тим, хто вже перехворів коронавірусом і має антитіла, вакцинованим туристам, а також тим, у кого є негативний результат ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України безкоштовно видаватиме українцям довідки про вакцинацію проти COVID-19 для поїздок в інші країни.

Зазначимо, раніше Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, розповіла, що зараз важко спрогнозувати яким чином розвиватиметься епідеміологічна ситуація в світі й, відповідно, якою буде міграційна політика країн, що безпосередньо впливає на можливість відпочинку влітку 2021 року.