Колонка Эрдогана: Запад должен помочь Турции положить конец гражданской войне в Сирии

Сирийский конфликт продолжается уже 10 лет, и конца ему пока не видно.

Самый верный путь к миру и стабильности в Сирии пролегает через Анкару, другими словами, установление мира в Сирии зависит от поддержки Анкары со стороны Запада. Таков лейтмотив колонки, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал для издания Bloomberg.

В марте 2011 года, после восстаний в Египте и Тунисе, "народ Сирии восстал против режима Башара Асада и потребовал политических реформ и свобод", – пишет Эрдоган.

То, что началось как мирные демонстрации, быстро переросло в гражданскую войну. Сирийский конфликт продолжается уже 10 лет, и конца ему не видно.

С 2016 года Турция провела три "успешных антитеррористических операции" через свою границу на севере Сирии, чтобы обеспечить "мирные условия для местных жителей": "Щит Евфрата" (2016), "Оливковая ветвь" (2018) и "Весна мира" (2019).

Эрдоган заявил, что что безопасные зоны в Сирии, которые Турция создала в сотрудничестве со своими местными партнерами, являются доказательством приверженности Анкары будущему "раздираемой войной страны".

Президент считает, что совершив эти шаги, Турция защитила Европу от нелегальной миграции и терроризма и обеспечила безопасность юго-восточной границы НАТО.

Сегодня у Запада есть три варианта, считает Эрдоган. Первый – оставаться в стороне и смотреть, как "все больше ни в чем не повинных людей гибнет в Сирии. Это не только подорвало бы моральные претензии Запада, но также породило бы новые угрозы, терроризм и усилило нелегальную миграцию, "наносящую ущерб международной безопасности и политической стабильности Европы".

Второй вариант – принять военные, экономические и дипломатические меры, необходимые для разработки долгосрочное решение. "У нас нет оснований полагать, что у западных лидеров есть такие намерения, поскольку они не предпринимали серьезных усилий в этом направлении в течение минувших 10 лет", – заявил Эрдоган.

По его словам, наиболее разумный вариант – третий. Его суть: поддержать Турцию, которая решит проблему в Сирии "с минимальными затратами и с максимальной отдачей".

В первую очередь Эрдоган ожидает, что Запад займет четкую позицию в отношении курдов, "которые атакуют безопасные зоны и играют на руку режиму Асада". Адекватная поддержка должна быть предоставлена ​​"законной сирийской оппозиции" (союзникам Анкары. – Прим. ред.).

Он также призывает западные страны выполнить свои обязательства по прекращению гуманитарного кризиса, поскольку их "неспособность разделить бремя Турции может привести к новым волнам миграция в Европу".

Эрдоган также потребовал, чтобы Запад инвестировал в безопасные зоны в Сирии и "однозначно поддержал этот мирный проект. Мы должны показать миру, что существует демократическая и процветающая альтернатива будущего Сирии", – резюмировал президент Турции.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе обострилась 28 февраля прошлого года, когда после атаки с воздуха погибли не менее 30 турецких военнослужащих. Турция не выполнила свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе. "Наблюдательные посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов", – заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, согласно сочинским соглашениям 2018 года, Турция брала на себя обязательства по размежеванию и оттеснению сирийской оппозиции от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15–20 км. Вместо этого за 18 месяцев действия соглашения террористические организации "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), "Исламская партия Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" вытеснили силы умеренной оппозиции на север, к границе с Турцией.

Турция перебросила в Идлиб, по оценке Конашенкова, ударную группировку численностью в механизированную дивизию, а ее действия "никто на Западе не замечает". Он также сообщил о регулярных обстрелах и атаках на населенные пункты, расположенные рядом с российской авиабазой Хмеймим.