Колонка Ердогана: Захід повинен допомогти Туреччині покласти край громадянській війні в Сирії

Сирійський конфлікт триває вже 10 років, і кінця йому поки не видно.

Найвірніший шлях до миру і стабільності в Сирії пролягає через Анкару, іншими словами, встановлення миру в Сирії залежить від підтримки Анкари з боку Заходу. Такий лейтмотив колонки, яку президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган написав для видання Bloomberg.

У березні 2011 року, після повстань в Єгипті і Тунісі, "народ Сирії повстав проти режиму Башара Асада і зажадав політичних реформ і свобод", — пише Ердоган.

Те, що почалося як мирні демонстрації, швидко переросло в громадянську війну. Сирійський конфлікт триває вже 10 років, і кінця йому не видно.

З 2016 Туреччина провела три "успішні антитерористичні операції" через свій кордон на півночі Сирії, щоб забезпечити "мирні умови для місцевих жителів": "Щит Євфрату" (2016), "Оливкова гілка" (2018) і "Весна світу" (2019).

Ердоган заявив, що що безпечні зони в Сирії, які Туреччина створила у співпраці зі своїми місцевими партнерами, є доказом прихильності Анкари майбутньому "країни, що роздирається війною".

Президент вважає, що зробивши ці кроки, Туреччина захистила Європу від нелегальної міграції та тероризму і забезпечила безпеку південно-східного кордону НАТО.

Сьогодні у Заходу є три варіанти, вважає Ердоган. Перший — залишатися осторонь і дивитися, як "все більше ні в чому не винних людей гине в Сирії. Це не тільки підірвало б моральні претензії Заходу, але також породило б нові загрози, тероризм і посилило нелегальну міграцію, "яка завдає шкоди міжнародній безпеці та політичній стабільності Європи".

Другий варіант — прийняти військові, економічні та дипломатичні заходи, необхідні для розробки довгострокового рішення. "У нас немає підстав вважати, що у західних лідерів є такі наміри, оскільки вони не робили серйозних зусиль у цьому напрямку протягом минулих 10 років", — заявив Ердоган.

За його словами, найбільш розумний варіант — третій. Його суть: підтримати Туреччину, яка вирішить проблему в Сирії "з мінімальними витратами і з максимальною віддачею".

В першу чергу Ердоган очікує, що Захід займе чітку позицію щодо курдів, "які атакують безпечні зони і грають на руку режиму Асада". Адекватна підтримка повинна бути надана "законною сирійською опозицією" (союзникам Анкари. — Прим. Ред.).

Він також закликає західні країни виконати свої зобовʼязання з припинення гуманітарної кризи, оскільки їх "нездатність розділити тягар Туреччини може призвести до нових хвиль міграції в Європу".

Ердоган також зажадав, щоб Захід інвестував у безпечні зони в Сирії і "однозначно підтримав цей мирний проект. Ми повинні показати світу, що існує демократична і процвітаюча альтернатива майбутнього Сирії", — резюмував президент Туреччини.

Нагадаємо, ситуація в сирійському Ідлібі загострилася 28 лютого минулого року, коли після атаки з повітря загинули не менше 30 турецьких військовослужбовців. Туреччина не виконала свої зобовʼязання зі створення демілітаризованої зони в Ідлібі. "Спостережні пости турецьких військових зрослися з укріпрайону терористів", — заявив журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

За його словами, згідно з сочинськими угодами 2018 року, Туреччина брала на себе зобовʼязання щодо розмежування і відтискування сирійської опозиції від зовнішніх кордонів зони деескалації в глибину 15-20 км. Замість цього за 18 місяців дії угоди терористичні організації "Хайят Тахрір аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), "Ісламська партія Туркестану" і "Хуррас ад-Дін" витіснили сили помірної опозиції на північ, до кордону з Туреччиною.

Туреччина перекинула в Ідліб, за оцінкою Конашенкова, ударне угруповання чисельністю механізованої дивізії, а його дії "ніхто на Заході не помічає". Він також повідомив про регулярні обстріли і атаки на населені пункти, розташовані поруч з російською авіабазою Хмеймім.