В Танзании начались аресты из-за распространения слухов о болезни президента, - ВВС

61-летний глава государства Джон Магуфули не появлялся на публике почти три недели.

В Танзании полицейские якобы арестовали четырех человек по подозрению в распространении через соцсети слухов о том, что президент страны Джон Магуфули серьезно болеет. Об этом рассказывает издание ВВС со ссылкой на своего корреспондента в Дар-эс-Саламе, крупнейшем городе страны.

По информации журналистов, аресты произвели в разных частях Танзании. Первый из них произошел еще в пятницу, 12 марта.

Корреспонденты сообщают, что слухи о плохом состоянии здоровья президента среди жителей Танзании усиливаются с каждым днем.

Ранее лидер оппозиции в Танзании Тунду Лиссу сообщал, что Магуфули якобы лечится от коронавируса в Кении. По его информации, у главы государства была остановка сердца, и его состояние было критическим. По другим данным, президента перевезли на лечение в Индию.

Однако приближенные к президенту опровергают информацию о болезни лидера страны. Так, премьер-министр Кассим Маджалива 12 марта заявлял, что Магуфули "здоров и много работает".

А 15 марта вице-президент Самиа Сулуху Хасан призвала жителей страны не верить слухам и "оставаться единым целым".

"Это вполне нормально, когда кто-то болеет, заболевает гриппом или лихорадкой… Это время для танзанийцев, чтобы объединиться через молитву", — сказала она, не уточнив, о ком говорила.

Министр правовых отношений же, Мвигулу Нчемба, еще 11 марта писал, что президент не обязан появляться на публике, так как он "не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире".

Отметим, последний раз Магуфули участвовал в общественном мероприятии 24 февраля, когда посетил коммерческий центр Дар-эс-Саламе.

Напомним, в январе Евросоюз выделил Танзании 27 млн евро на борьбу с пандемией, в частности, на покупку вакцин, масок и лекарств. Но получив деньги, президент страны Джон Магуфули отказался вакцинировать население, объяснив это тем, что не доверяет препаратам так, как целебным травам, и напомнил жителям страны о живительной силе молитвы. "Без вируса" Танзания живет с тех пор, как в мае прошлого года перестала публиковать данные о заболевших.