У Танзанії почалися арешти через поширення чуток про хворобу президента, — ВВС

61-річний голова держави Джон Магуфулі не з'являвся на публіці майже три тижні.

У Танзанії поліцейські нібито заарештували чотирьох осіб за підозрою в поширенні через соцмережі чуток про те, що президент країни Джон Магуфулі серйозно хворіє. Про це розповідає видання ВВС з посиланням на свого кореспондента в Дар-ес-Саламі, найбільшому місті країни.

За інформацією журналістів, арешти відбулися в різних частинах Танзанії. Перший з них стався ще в п'ятницю, 12 березня.

Кореспонденти повідомляють, що чутки про поганий стан здоров'я президента серед жителів Танзанії посилюються з кожним днем.

Раніше лідер опозиції в Танзанії Тунде Ліссу повідомляв, що Магуфулі нібито лікується від коронавірусу в Кенії. За його інформацією, у голови держави була зупинка серця, і його стан був критичним. За іншими даними, президента перевезли на лікування до Індії.

Однак наближені до президента спростовують інформацію про хворобу лідера країни. Так, прем'єр-міністр Кассім Маджаліва 12 березня заявляв, що Магуфулі "здоровий і багато працює".

А 15 березня віце-президент Саміа Сулухія Хасан закликала жителів країни не вірити чуткам і "залишатися єдиним цілим".

"Це цілком нормально, коли хтось хворіє, хворіє на грип або лихоманкою... Це час для танзанійців, щоб об'єднатися через молитву", — сказала вона, не уточнивши, про кого говорила.

Міністр правових відносин же, Мвігулу Нчемба, ще 11 березня писав, що президент не зобов'язаний з'являтися на публіці, оскільки він "не телеведучий, щоб постійно бути в ефірі".

Зазначимо, що востаннє Магуфулі брав участь у громадському заході 24 лютого, коли відвідав комерційний центр Дар-ес-Саламі.

Нагадаємо, що в січні Євросоюз виділив Танзанії 27 млн євро на боротьбу з пандемією, зокрема, на покупку вакцин, масок і ліків. Але отримавши гроші, президент країни Джон Магуфулі відмовився вакцинувати населення, пояснивши це тим, що не довіряє препаратам так, як цілющим травам, і нагадав жителям країни про цілющу силу молитви. "Без вірусу" Танзанія живе з тих пір, як у травні минулого року перестала публікувати дані про хворих.