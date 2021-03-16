Moderna начала тестирования своей вакцины против COVID-19 на детях

В испытаниях примут участие около 6 750 американских и канадских детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет.

Американская биотехнологическая компания Moderna начала тестировать свою вакцину от COVID-19 на детях. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Отмечается, что исследование под названием KidCOVE уже стартовало, а саму вакцину уже получили первые участники испытаний в США и Канаде. Вакцина пока дается только детям, не страдающим хроническими и тяжелыми заболеваниями в возрасте от шести месяцев до 12 лет.

В испытаниях примут участие около 6 750 американских и канадских детей. Детям будут колоть разные дозы вакцины с интервалом в 28 дней.

За участниками исследования будут наблюдать в течение 12 месяцев после второй дозы.

Исследование проводится в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Гендиректор компании Стефан Бансель отметил, что препаратом Moderna вакцинированы уже 17,8 млн взрослых, поэтому теперь компания "рада начать исследование" на детях.

Отметим, в феврале сообщалось, что эффективность антикоронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, проверят в группе детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Стоит отметить, что вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет человека как минимум на три месяца.