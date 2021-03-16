Moderna почала тестування своєї вакцини проти COVID-19 на дітях

У випробуваннях візьмуть участь близько 6 750 американських і канадських дітей у віці від шести місяців до 12 років.

Американська біотехнологічна компанія Moderna почала тестувати свою вакцину від COVID-19 на дітях. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Зазначається, що дослідження під назвою KidCOVE уже стартувало, а саму вакцину вже отримали перші учасники випробувань у США і Канаді. Вакцина поки надається тільки дітям, які не страждають хронічними і важкими захворюваннями у віці від шести місяців до 12 років.

У випробуваннях візьмуть участь близько 6 750 американських і канадських дітей. Дітям будуть колоти різні дози вакцини з інтервалом 28 днів.

За учасниками дослідження будуть спостерігати протягом 12 місяців після другої дози.

Дослідження проводиться у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID).

Гендиректор компанії Стефан Бансель зазначив, що препаратом Moderna вакциновані вже 17,8 млн дорослих, тому тепер компанія "рада почати дослідження" на дітях.

Зазначимо, що в лютому повідомлялося, що ефективність антикоронавірусної вакцини, розробленої компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, перевірять у групі дітей і підлітків у віці від 6 до 17 років.

Варто зазначити, що вакцина від коронавірусу, розроблена американською компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет людини як мінімум на три місяці.