Исландия открывает границы для вакцинированных туристов

При въезде в страну иностранцам с прививкой теперь не нужно быть на карантине и сдавать тесты на коронавирус.

Исландия разрешила туристам приезжать в страну, если у них есть действующие сертификаты, подтверждающие, что они полностью вакцинированы вакцинами, одобренными в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

При въезде в страну иностранцам с прививкой теперь не нужно быть на карантине и сдавать тесты на коронавирус.

"Мир многое пережил за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни", — сказала премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир.

Ранее въезд без карантина и тестирования на COVID-19 были только для граждан Европейского союза или государств — членов Европейской экономической зоны.

В настоящее время 30 человек находятся в изоляции с инфекцией, 24 находятся в карантине в связи с подозрением на заражение. В Исландии никто не госпитализирован из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет бесплатно выдавать украинцам справки о вакцинации против COVID-19 для поездок в другие страны. Минздрав начнет бесплатно оформлять такие свидетельства, но только тем, кто дважды получил прививку против коронавируса.

Напомним, власти Болгарии намерены 1 мая открыть очередной туристический сезон, но с ограничениями и соблюдением мер безопасности. Решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД страны, а 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов.