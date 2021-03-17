Ісландія відкриває кордони для вакцинованих туристів

При в'їзді в країну іноземцям із щепленням тепер не потрібно бути на карантині й здавати тести на коронавірус.

Ісландія дозволила туристам приїжджати в країну, якщо у них є чинні сертифікати, які підтверджують, що вони повністю щеплені вакцинами, схваленими в ЄС. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя країни.

При вʼїзді в країну іноземцям із щепленням тепер не потрібно бути на карантині й здавати тести на коронавірус.

"Світ багато пережив за останні дванадцять місяців, і ми всі сподіваємося на повільне та безпечне повернення до нормального життя", — сказала премʼєр-міністерка країни Катрін Якобсдоуттір.

Раніше вʼїзд без карантину та тестування на COVID-19 були тільки для громадян Європейського союзу або держав — членів Європейської економічної зони.

Наразі 30 осіб перебувають в ізоляції з інфекцією, 24 — знаходяться на карантині в звʼязку з підозрою на зараження. В Ісландії ніхто не госпіталізований через COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоровʼя України безкоштовно видаватиме українцям довідки про вакцинацію проти COVID-19 для поїздок в інші країни. МОЗ почне безкоштовно оформляти такі свідоцтва, але тільки тим, хто двічі отримав щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо, влада Болгарії має намір 1 травня відкрити черговий туристичний сезон, але з обмеженнями і дотриманням заходів безпеки. Рішення про запуск туристичного сезону 1 травня було узгоджене з органами охорони здоровʼя та МЗС країни, а 15 березня, будуть затверджені заходи, які торкнуться обʼєктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів.