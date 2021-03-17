Власти Китая запретили транслировать церемонию вручения "Оскара-2021"

Причиной такого решения стало участие в кинопремии документального фильма об акциях протеста в Гонконге в 2019 году.

Власти Китая запретили местным СМИ транслировать церемонию вручения кинопремии "Оскар".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что причиной такого решения стало участие в кинопремии документального фильма "Do Not Split" журналиста Андерса Хаммера об акциях протеста в Гонконге в 2019 году. Ленту номинировали в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".

Кроме этого, источники сообщают об опасении китайской стороны относительно политической позиции режисера Хлои Чжао, которая также номинирована на премию.

Освещение церемонии будет сконцентрировано лишь на тех наградах, которые не несут в себе никакого политического контекста.

Победители кинопремии будут объявлены 25 апреля. Их награждение в прямом эфире смогут увидеть жители 225 стран. Недавно американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар".

Отметим, в 2019 году в Гонконге прошли массовые протесты из-за законопроекта об экстрадиции в Китай.