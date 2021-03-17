Влада Китаю заборонила транслювати церемонію вручення "Оскара-2021"

Причиною такого рішення стала участь у кінопремії документального фільму про акції протесту в Гонконзі у 2019 році.

Влада Китаю заборонила місцевим ЗМІ транслювати церемонію вручення кінопремії "Оскар".

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що причиною такого рішення стала участь в кінопремії документального фільму "Do Not Split" журналіста Андерса Хаммера про акції протесту в Гонконзі у 2019 році. Стрічку номінували в категорії "Кращий короткометражний документальний фільм".

Крім цього, джерела повідомляють про побоювання китайської сторони щодо політичної позиції режисера Хлої Чжао, яка також номінована на премію.

Освітлення церемонії сконцентрують лише на тих нагородах, які не мають ніякого політичного контексту.

Переможців кінопремії оголосять 25 квітня. Їх нагородження у прямому ефірі зможуть побачити жителі 225 країн. Нещодавно американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар".

Зазначимо, у 2019 році у Гонконзі відбулися масові протести через законопроект про екстрадицію в Китай.