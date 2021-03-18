"Cекс после согласия на видео": новая идея австралийской полиции

Новое приложение позволит пользователям записывать в цифровой форме согласие на сексуальные отношения до интимной близости.

Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер 17 марта заявил, что к проблеме сексуального насилия необходимо подходить по-новому, чтобы соответствовать требованиям современного общества.

Об этом сообщает интернет-издание BBC.

Многие, включая государственный надзор, высмеяли предложение комиссара, раскритиковав его за недальновидность и потенциальную угрозу злоупотреблений в этой области.

Правозащитники указали, что использование приложения в реальности может создать множество проблем: запись согласия может быть просто заменена, если кто-то передумает, или она может быть подделана.

"Обидчик может просто заставить жертву использовать приложение", — заявила глава государственной службы по борьбе с домашним насилием Womenʼs Safety NSW.

В последние недели австралийцы возобновили общенациональную дискуссию о сексуальных домогательствах, надругательствах и насилии в отношении женщин, и в понедельник десятки тысяч людей по всей стране вышли на демонстрацию протеста .

Фуллер признал, что "приложение может быть ужасной идеей, но, возможно, через 10 лет оно станет обычным способом для свиданий".

Идея регистрации согласия на сексуальные отношения была предложена правительством Нового Южного Уэльса.

По словам комиссара, необходимость доказать явное согласие является постоянной проблемой в судебных делах о сексуальных домогательствах, а запись в приложении сможет помочь в достижении лучших юридических результатов для жертв.

Подобные инициативы были приняты в некоторых странах Европы, в частности в Дании с приложением iConsent, которое дает пользователям "24-часовой договор согласия" на совершение полового акта со своим партнером.

Новая технология была внедрена после того, как правительство Дании провело реформу законодательства, сделав "положительное согласие" ключевым фактором при рассмотрении обвинений в изнасиловании.

Напомним, по данным ВОЗ каждая третья женщина в мире подвергалась насилию и ситуация усугубилась в связи с пандемией коронавируса.