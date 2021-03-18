"Cекс після згоди на відео": нова ідея австралійської поліції

Новий додаток дозволить користувачам записувати в цифровій формі згоду на сексуальні відносини до інтимної близькості.

Комісар поліції австралійського штату Новий Південний Уельс Мік Фуллер 17 березня заявив, що до проблеми сексуального насильства необхідно підходити по-новому, щоб відповідати вимогам сучасного суспільства.

Про це повідомляє інтернет-видання BBC.

Багато-хто, включаючи державний нагляд, висміяли пропозицію комісара, розкритикувавши його за недалекоглядність і потенційну загрозу зловживань у цій галузі.

Правозахисники вказали, що ця програма в реальності може створити безліч проблем: запис згоди може бути просто замінений, якщо хтось передумає, або він може бути підроблений.

"Кривдник може просто змусити жертву використовувати додаток", — заявила голова державної служби в боротьбі з домашнім насильством Women's Safety NSW.

В останні тижні австралійці відновили загальнонаціональну дискусію про сексуальні домагання, наругу і насильство щодо жінок, і в понеділок десятки тисяч людей по всій країні вийшли на демонстрацію протесту.

Фуллер визнав, що "програма може бути жахливою ідеєю, але, можливо, через 10 років вона стане звичайним способом для побачень".

Ідея реєстрації згоди на сексуальні відносини була запропонована урядом Нового Південного Уельсу.

За словами комісара, необхідність довести явну згоду є постійною проблемою в судових справах про сексуальні домагання, а запис у додатку зможе допомогти в досягненні кращих юридичних результатів для жертв.

Подібні ініціативи були прийняті в деяких країнах Європи, зокрема в Данії з додатком iConsent, який дає користувачам "24-годинний договір згоди" на вчинення статевого акту зі своїм партнером.

Нова технологія була впроваджена після того, як уряд Данії провів реформу законодавства, зробивши "позитивну згоду" ключовим фактором при розгляді звинувачень у згвалтуванні.

Нагадаємо, що ,за даними ВООЗ, кожна третя жінка у світі зазнавала насильства і ситуація погіршилася у зв'язку з пандемією коронавірусу.